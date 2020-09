Le RSEQ Côte-Nord veut ramener le plaisir de faire du sport

La saison 2020-2021 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) – Côte-Nord s’annonce différente. Dans le contexte de la pandémie, l’objectif sera de faire bouger les élèves-athlètes et de s’assurer que le tout se fasse dans un cadre sécuritaire.

La directrice du RSEQ Côte-Nord demeure positive face à l’année qui s’amorce. Cindy Hounsell et son équipe veulent concentrer leurs énergies sur quatre objectifs bien définis : mettre l’élève au cœur des décisions, faire bouger le plus de jeunes possible dans un contexte sécuritaire, ramener le plaisir dans le sport et permettre aux jeunes de retrouver leurs repères dans le sport et leur sentiment d’appartenance à l’école.

Pour y arriver, Mme Hounsell se donne comme citation de référence, celle tirée de Pierre de Coubertin, « le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès ».

Au-delà de cette citation et des objectifs, le RSEQ Côte-Nord soumettra une fiche technique pour une offre de services spécifiques par secteur, pour le primaire et pour le secondaire, aux différentes écoles de la région.

Pour les différents sports, il s’agira d’une formule de matchs et non de tournois, le tout selon les normes mises en place par chacune des fédérations sportives. À titre d’exemple, au basketball, il s’agira de partie à trois contre trois.

La région devrait être divisée en deux, l’ouest et l’est, pour éviter les déplacements. Le littoral (Basse-Côte-Nord) aura aussi des options d’activités.

« Tout sera adaptable et adapté, car les choses peuvent changer rapidement », souligne Mme Hounsell.

La possibilité de tenir des finales régionales n’est pas écartée dans les premiers mois de 2021 si la Santé publique et le gouvernement autorisent la tenue de championnats provinciaux. « C’est l’avenir qui décidera. »

« On a beaucoup de bonnes intentions. Notre but, c’est de rester à l’écoute de nos membres. Il ne faut pas perdre notre mission, celle de ramener le plaisir », conclut la directrice du RSEQ Côte-Nord.