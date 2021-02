Le projet Travailleur de proximité est officiellement lancé à Sept-Îles

Un nouveau service est proposé à Sept-îles. Il s’agit du projet Travailleur de proximité dont nous vous avions parlé il y a quelques mois.

Le but est d’apporter un service de soutien, d’aide et de référence pour les personnes de 25 ans et plus aux prises avec des problématiques diverses sur le territoire de Sept-Îles et nécessitant une aide directe, régulière ou ponctuelle, dans leur milieu de vie. Cette création est le résultat d’un partenariat entre l’Âtre de Sept-Îles, organisme venant en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, et le Centre d’intervention le Rond-Point, organisme venant en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de dépendances.

« Nous avons actuellement deux travailleurs de rue jeunesse et un pour la clientèle aînée, mais depuis plusieurs années, il y avait un trou de services pour la clientèle adulte 25-55 ans, malgré le fait indéniable que les besoins pour ces derniers sont très importants. » explique Sonia Dumont, directrice générale de l’Âtre de Sept-Îles.

De plus, grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada, Centraide Duplessis a eu l’opportunité de financer un véhicule adapté aux interventions dites de rue.

« Le véhicule parcourra les rues de la ville dès cette semaine. Il permettra aux intervenants de mener leur mission beaucoup plus facilement et efficacement, c’est un cadeau inestimable pour nous ! » ajoute Pier-Olivier Paquin, directeur général du Centre d’intervention le Rond- Point.