Le programme de déneigement est adopté par le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles

Lors de la séance du conseil de la Ville de Sept-Îles du 13 octobre, le programme de déneigement pour la saison hivernale 2020-2021 a été approuvé.

Le programme permet de planifier et de prioriser les opérations d’entretien le dégagement des rues pendant et après les précipitations, l’épandage d’abrasifs et de sels de voirie, le déglaçage de la chaussée, le soufflage et l’enlèvement de la neige.

À la suite des résultats positifs du projet pilote réalisé l’hiver dernier dans le district de Jacques-Cartier, la neige sera soufflée sur les terrains plus tôt dans l’hiver, et à trois ou quatre reprises (au lieu de deux selon l’usage habituel), et ce, dans toutes les rues résidentielles du secteur centre-ville. Selon la Ville, « Ce mode de fonctionnement contribue à réduire la hauteur des bancs de neige devant les résidences, à élargir la chaussée plus rapidement et à faciliter la circulation.»

Les équipes des travaux publics doivent entretenir 280km de rues sur le territoire municipal.

La Ville de Sept-Îles demande aussi la collaboration des citoyens pour faciliter le travail des citoyens en suivant ces quelques conseils :

▪ Les jours de collecte, placez votre bac sur votre terrain ou votre stationnement, et non dans la rue, afin de ne pas entraver le passage de la machinerie.

▪ Lorsque vous déneigez votre entrée, évitez de pousser la neige dans la rue ou encore de l’accumuler toujours au même endroit en bordure de votre terrain. Vous contribuerez ainsi à limiter la hauteur du banc de neige, accentuée par les opérations de soufflage;

▪ Du 1er novembre au 15 avril, on rappelle que le stationnement dans la rue est interdit entre minuit et 8 h. Par ailleurs, pendant et après une chute de neige, lorsque le déneigement est en cours, il est également recommandé d’éviter de stationner dans la rue pour faciliter le passage de la machinerie.