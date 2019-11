Le Drakkar rentre à son port pour deux semaines

Après avoir passé la majeure partie du mois de novembre à naviguer vers l’étranger, le Drakkar revient à la maison et restera à son port pour les deux prochaines semaines.

Les membres de l’équipage ont disputé 11 matchs depuis le début du mois, dont huit sur des patinoires adverses. Après le Centre-du-Québec, ils ont visité l’Abitibi avant de repartir vers les Maritimes, la semaine dernière.

Malgré tous ces déplacements, la troupe locale s’est fort bien tirée d’affaires avec un bilan très respectable de six victoires, trois défaites, un revers en prolongation et un autre en fusillade.

L’équipe de Jon Goyens a récolté 14 points sur une possibilité de 22 tout en jouant pour une moyenne de .500 (fiche de 1-1-0-1) lors de son récent périple dans l’est du pays.

Répondre à l’appel

« Malgré les voyages, la fatigue et les blessures, les joueurs ont répondu à l’appel et ont été en mesure de compétitionner dans chacun de ces matchs », a commenté le pilote avec beaucoup de satisfaction et de fierté.

Les vikings du navire en ont de nouveau fait la preuve, samedi passé, dans la défaite de 2-1, en tirs de barrage, face aux Eagles du Cap-Breton. Les Baie-Comois ont dirigé pas moins de 47 rondelles en direction du gardien William Grimard, qui leur a volé la victoire.

« C’est surtout de la façon dont les joueurs se comportent qui est intéressante. Ils respectent de plus en plus le système et jouent dans l’identité de notre équipe. On s’est donné jusqu’aux Fêtes pour évaluer et implanter notre style et, jusqu’à présent, les résultats sont très encourageants », a ajouté l’entraîneur-chef avec enthousiasme.

Quatre parties

Le Drakkar amorcera cette séquence de quatre parties consécutives à domicile vendredi soir, alors qu’il recevra les Huskies de Rouyn-Noranda. Samedi après-midi, les Olympiques de Gatineau seront en ville.

La semaine suivante, le Titan d’Acadie-Bathurst et les Islanders de Charlottetown se pointeront au centre Henry-Leonard. Le match du 6 décembre contre les Islanders se déroulera dans le cadre du 60e Tournoi provincial de hockey mineur de Baie-Comeau.

Détenteurs d’un bilan global de 11-11-4-1 et 27 points en 27 matchs depuis le début du calendrier, les patineurs locaux occupent le 11e rang au classement général, avec seulement deux points de recul sur leurs prochains adversaires.