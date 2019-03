Le CTMA Voyageur ne traverse pas aujourd’hui

Ne tombez pas en bas de vos chaises, mais sachez que la Société des traversiers du Québec (STQ) vient d’annuler les traversées de ce vendredi après-midi et de samedi matin du CTMA Voyageur, en raison de vents violents sur le fleuve.

Le CTMA Voyageur, qui doit transporter des camions entre les deux rives, demeurera donc au quai de Matane, ce qui annule les traversées prévues à 14 h 30 et 18 h à destination et au départ de Baie-Comeau. Même chose pour les dessertes de samedi matin 7 h 30 et 11 h à destination et au départ de Godbout.

Si les conditions reviennent à la normale, le service devrait donc reprendre samedi à 14 h 30 pour la liaison Matane-Baie-Comeau. Rappelons que le CTMA Voyageur est en service du jeudi au samedi à la traverse Matane-Côte-Nord jusqu’au 27 avril.