Le concours les Dragons Sept-Rivières est de retour cette année

Après avoir dû être reporté en 2020 à cause de la pandémie, le concours Les Dragons Sept-Rivières est de retour en 2021 avec une formule 100% numérique.

Inspiré de la populaire émission de télévision diffusée sur les ondes de Radio-Canada, l’objectif de cette compétition est notamment « de mettre en valeur des projets d’entrepreneurs en devenir et déjà établis qui répondent aux besoins de la communauté et qui ont un impact positif sur notre milieu. »

Pour présenter les projets des cinq finalistes des Dragons Sept-Rivières, des capsules vidéos individuelles pour chaque entrepreneure seront diffusé sur la page Facebook du concours. Par la suite, une période de questions avec les dragons via visioconférence sera réalisée. L’enregistrement de cette séance de questions sera accessible également sur la page Facebook des Dragons Sept-Rivières.

Les cinq finalistes de cette compétition sont Louis-Philippe Jean pour Déménagement Optimale, Pierre-Olivier Simard et Billy Tanguay Labrie pour Le Bavard et l’Ivrogne, Dominique Leclerc et Marie-Ève Normand pour la Clinique interdisciplinaire Le Marais S.E.N.C., Valérie Morais pour une entreprise complémentaire à Librairie Côte-Nord et Lindy Lebrun pour Mission : Top Chrono.

On connaît l’identité de trois des quatre dragons. Il s’agit de Sandra Blais, Josée Leblanc et Guillaume de Champlain. L’identité du quatrième dragon sera connue à la mi-mars.

C’est plus de 8 300$ en prix qui seront remis aux gagnants. Le grand prix totalisant à lui seul 7 000 $ dollars en argent et services.

Volet scolaire

Il n’y aura de volet scolaire au concours les Dragons Sept-Rivières en raison de la pandémie. Par contre, des vidéos seront partagés sur la page Facebook du groupe pour faire connaître les différentes initiatives étudiantes en matière d’entrepreneuriat qui ont eu lieu dans les écoles.

Le concours les dragons est organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis, qui est appuyé par un comité organisateur constitué de la SADC Côte-Nord et la ferme Maricole Purmer.