Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen fait escale à Sept-Îles

C’est dans le cadre du programme Odyssée Saint-Laurent du Réseau Québec maritime que le Navire Amundsen se retrouve présentement à Sept-Îles. L’équipage et l’équipe scientifique en ont profité pour mettre pied à terre et présenter des résultats préliminaires de leurs recherches.

La mission scientifique comprend 25 chercheurs provenant de onze institutions différentes. Les 12 projets de recherches portent sur des sujets tels que l’étude de la faune marine en hiver, la présence de sédiments dans le fleuve, l’impact des pesticides dans le Saint-Laurent, etc. Les scientifiques ont profité de leur passage dans le secteur pour prendre des échantillons au sud des Îles Basques.

La présence de l’Amundsen a été saluée par le maire de Sept-Îles, Réjean Poirier, qui voit d’un bon œil le fait que la recherche scientifique s’éloigne des grands centres pour se déplacer en région. « Il s’agit d’une occasion d’acquérir et d’enrichir nos connaissances pour protéger l’environnement à Sept-Îles», a pour sa part affirmé le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.

Le brise-glace Amundsen sillonne les mers depuis maintenant plus de 40 ans. En 2003, le bateau subit d’importantes réparations et il devient un navire à vocation scientifique. À l’intérieur du brise-glace, on retrouve un laboratoire flottant qui permet aux scientifiques d’analyser leurs échantillons le plus rapidement possible. La mission scientifique à bord NGCC Amundsen se poursuit jusqu’au 14 mars.

Pour l’occasion, le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon, a remis au chef de la mission scientifique, Jean Carlos Montero-Serrano, et au capitaine du NGCC Amundsen, Alain Gariépy, une reproduction d’une cartographie réalisée en 1761.