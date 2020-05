Le 2 mai, il faut bouger!

Chaque année, le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique, qui se poursuit les 10 jours suivants. En cette ère de COVID-19, les gens sont invités à bouger tout en respectant les consignes de la santé publique, ce que l’Unité régionale Loisir et Sport (URLS) Côte-Nord appelle une bougeotte.

L’organisme suggère donc à l’ensemble de la population de pratiquer une activité physique à la maison ou à l’extérieur, soit de courir, matcher, compléter un parcours d’entraînement ou simplement danser 20 minutes dans son salon.

Une activité agréable

L’objectif est de bouger et d’avoir du plaisir en le faisant, et de rappeler que l’activité physique est agréable tout au long de l’année. Ceux et celles qui veulent aller plus loin peuvent prendre une photo de leur bougeotte pour ensuite la partager sur le site jnsap.ca, sous l’onglet Inscription.

Les 300 premiers participants de la Côte-Nord recevront une trousse spéciale bougeotte offerte par l’URLS régionale.

Habituellement, les municipalités, organismes sportifs et communautaires, écoles et milieux de travail participent activement à la Journée nationale du sport et de l’activité physique, mais ils doivent passer leur tour en 2020, confinement oblige.

Sur la Côte-Nord, la nature n’est jamais bien loin, rappelle l’organisme. On peut donc pratiquer aisément des activités de plein air en famille, dans le respect des mesures, bien sûr.