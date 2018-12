La Ville de Sept-Îles fait le point sur les conditions météorologiques

La Ville de Sept-Îles est à pied d’œuvre pour l’entretien des rues avec les épisodes de pluie, de verglas et de vent de la nuit dernière.

«Les équipes de la voirie ont travaillé sans relâche toute la nuit pour entretenir les voies circulables. Les travaux consistant à dégager et à déglacer les puisards afin d’éviter les accumulations d’eau dans les rues se poursuivront tout au long de la journée en s’assurant que les puisards soient libérés et déglacés», a mentionné le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam.

La municipalité se donne comme priorité de dégager les voies de circulation afin de faciliter les déplacements des automobilistes et des piétons. «À cet égard, les accumulations qui se situent devant les résidences privées ne seront pas asséchées, à moins de constituer un danger», a-t-il ajouté.

L’épandage d’abrasif en continu depuis le début des précipitations ne fait pas effet. Il se dissout graduellement en raison de l’accumulation d’eau.

Les rues et les trottoirs seront à nouveau nivelées et de l’abrasif et du calcium seront épandus d’ici la fin de la journée. Exceptionnellement, cette opération aura aussi lieu dans les quartiers écologiques.

Prudence

Le Service de la sécurité incendie, la Sûreté du Québec et l’hôpital ne rapportent aucun incident jusqu’à maintenant malgré les conditions. La prudence demeure de mise dans les déplacements, notamment en raison des risques d’aquaplanage et par rapport à la baisse annoncée des températures, «qui pourrait rendre la chaussée glacée et très glissante».

Tempête en vigueur

L’avertissement d’onde de tempête est toujours en vigueur pour la région. Selon Environnement Canada, la météo à venir pourrait causer de fortes vagues et des débordements côtiers, particulièrement aujourd’hui (22 décembre), entre 11h30 et 14h30, alors que la marée sera de 3,2 mètres. La vigilance des citoyens riverains est de mise ces jours-ci, alors que la plus haute marée de 2018 est attendue le 24 décembre, à 15 h.

La Ville de Sept-Îles invite les citoyens à signaler toute situation particulière en téléphonant au 418 964-3300.