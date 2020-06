La Ville de Sept-Îles est à pied d’oeuvre pour rouvrir ses infrastructures sportives

La Ville de Sept-Îles et son Service des loisirs et de la culture auront du pain sur la planche au cours des prochains jours. Ils doivent planifier la reprise progressive de certaines activités à la suite de l’annonce du gouvernement. Avec les mesures à mettre en place, la réouverture de certains lieux ne pourra se faire pour le 22 juin.

« Il faut prendre connaissance des consignes sanitaires à mettre en place, à la fois celles de la Santé publique, mais aussi de la CNESST et des différentes fédérations sportives. Il faut ensuite évaluer notre capacité à appliquer ces consignes et à les faire respecter afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et de nos employés », souligne Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture.

Parmi les enjeux, il y a celui du personnel, notamment celui du complexe aquatique, qui nécessite la présence de surveillants-sauveteurs. Pour ce qui est des arénas, Mme Gauthier avance que la préparation des glaces devrait être faite selon le calendrier normal, rendant disponible le tout pour le début août. Pour la situation de l’aréna Guy Carbonneau qui sert au CISSS Côte-Nord comme centre de dépistage, le sujet sera abordé par le conseil municipal lundi.

« On travaille très fort et on s’adapte constamment depuis quelques semaines, mais avec tout ce qu’il faut prendre en compte, ce n’est pas envisageable de pouvoir rouvrir le Centre socio le 22 juin », indique la directrice du Service des loisirs et de la culture.

Les détails concernant la reprise des activités seront communiqués au fur et à mesure sur le site Internet et la page Facebook de la Ville de Sept-Îles.

Sites extérieurs

La Ville de Sept-Îles mentionne qu’elle travaillera à l’installation de l’équipement pour les sports collectifs qui se déroulent à l’extérieur, particulièrement les buts pour le soccer et la balle-molle.