La Station Gallix repousse l’ouverture de sa saison

Ce n’est pas pour ce samedi 12 décembre l’ouverture de la saison sur les pentes de la Station Gallix. Dame Nature en a décidé autrement. « Ç’a été catastrophique la semaine passée », a fait savoir son directeur général, Loïs Babin, parlant de la pluie et des températures douces enregistrées. Le 19 décembre est la nouvelle date à encercler au calendrier.

Tout le travail de la neige fabriquée mécaniquement a été anéanti par les conditions météorologiques de la semaine dernière. « On a tout perdu ce qu’on avait fait », a indiqué M. Babin.

« Avant la semaine de pluie, on avait environ vingt-quatre pouces de neige sur la montagne. Aujourd’hui (7 décembre), on a environ quatre pouces. On a aussi perdu environ 20% de la neige artificielle qu’on avait fabriquée, plus six jours de production de neige. En plus, quand la neige artificielle est fabriquée, on doit attendre une certaine période de temps pour la travailler mécaniquement. Sans ce travail, la neige sera de mauvaise qualité », a mentionné le directeur de la montagne, Jean-François Thibault.

L’équipe de la Station entend donc mettre les bouchées doubles pour ouvrir à temps pour les Fêtes. Espérons aussi que la météo sera favorable.

« Il est certain que nous allons redoubler d’efforts pour rattraper ce contretemps. Avec les discussions qu’on a eues avec d’autres intervenants du domaine du ski, on s’attend à un achalandage accru cette saison due à la pandémie de Covid-19. On continue également les préparatifs pour l’ouverture du chalet en fonction de ceci », a précisé M. Babin.

Loïs Babin et ses collègues se croisent les doigts pour une ouverture le 19.

L’équipe de la Station prolonge d’ailleurs sa période de prévente d’abonnements annuels jusqu’au 18 décembre minuit.