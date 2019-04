La Station Gallix ferme deux jours plus tôt

Ceux et celles qui pensaient aller s’amuser encore cette fin de semaine sur les pentes de la Station récréotouristique Gallix devront se tourner vers d’autres endroits. Un bris dans le remonte-pente est la cause de cette fermeture devancée deux jours plus tôt que prévue.

Ce bris, survenu dans l’après-midi de ce vendredi 5 avril, force l’arrêt des opérations à la Station Gallix pour la saison.

«Une pièce majeure du système de freinage d’urgence de l’unique remontée de la station n’est plus opérationnelle. Deux semaines de délai sont nécessaires pour recevoir une pièce de rechange correspondant aux normes exigées. Par mesure de sécurité, la station ne peut se permettre d’opérer le remonte-pente dans ces conditions», indique, avec regret, la direction.

L’équipe de la Station entretient et inspecte de façon rigoureuse et régulière le remonte-pente. «Aucun indice ne laissait présager le dysfonctionnement soudain de cet élément majeur», ajoute-t-on.

«Des inspections régulières sont réalisées par les équipes d’entretien de la station, complétées par les visites des experts de l’entreprise Doppelmayr. Ceux-ci ont d’ailleurs souligné le soin apporté par l’équipe de la station dans l’entretien du remonte-pente lors de leur dernière visite», soutient la direction de la Station Gallix.

Le directeur général de la Station, Alexandre Verret, et le directeur logistique, Julien Picherit, parlent de réussite pour la saison 2018-2019, notamment par l’achalandage tout au long de la saison, marquée par le nouveau chalet et le succès populaire lors des différents événements.