La Compagnie et Greffe-toi à nous rendent hommage à Maryse Clements avec la Madame Maryse

Greffe-toi à nous et la Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles rendent hommage à une dame qui a été la porte-étendard de la cause du don d’organe pour l’organisme, Maryse Clements. La Madame Maryse se veut une bière exclusive, pour le moment, pour le souper-bénéfice du 13 février.

« D’une douceur remarquable et d’une force hors du commun, elle (Maryse) s’est consacrée à la cause de Greffe-toi à nous qui lui tenait tant à cœur, ainsi qu’à l’éducation de nos jeunes. Une grande dame dans tous les sens du terme », souligne le président de Greffe-toi à nous et frère de Mme Clements, Dave Clements.

La Madame Maryse, c’est une blanche à la clémentine (4,5%) développée par La Compagnie. Elle est décrite à l’image de Mme Clements.

« La légèreté du blé et du zeste de clémentine se complètent pour faire de la Madame Maryse une bière fraîche, effervescente et douce. Une bière de soif, que dire de plus », souligne Marie-Pier Johnson et Billy Dumas de la microbrasserie, fière de s’associer à Greffe-toi à nous et de souligner le travail exceptionnel d’une bénévole qui a œuvré auprès de cette cause pendant plusieurs années.

La Madame Maryse n’est disponible que pour ceux et celles qui se sont procurés des billets pour le souper-bénéfice de Greffe-toi à nous du 13 février en formule boîte-repas (souper fondue). Les acheteurs pourront recevoir leur boîte ce vendredi 12 février, entre 16h et 19h ou le samedi 13 février, entre 11h et 15h, dans le stationnement du Marché Napoléon.