La Commission scolaire du Fer devient le Centre de services scolaires du Fer

La Commission scolaire du Fer a officiellement changé de nom la semaine dernière. Cela en raison d’une loi votée par le gouvernement Legault en février dernier.

Le Centre de services scolaires du Fer est donc officiellement né la semaine dernière en réponse à la loi votée en février. De plus, cette dernière change la gouvernance en abolissant la fonction de commissaire et les élections scolaires dans les milieux francophones. Elle donne plus de poids aux parents. Les services anglophones ne sont pas concernés par cette dernière décision.

La mise en place du conseil d’administration a été reporté au 15 octobre prochain en raison de la pandémie. Il sera composé de cinq représentants des parents d’élèves, cinq représentants du personnel et de cinq membres de la communauté dans différents champs d’expertise comme les ressources humaines, la culture…

Un nouveau visuel

« Cette modification à notre dénomination s’accompagne d’un changement de notre image. Le logo que nous connaissons depuis maintenant plus de 20 ans est remplacé progressivement par le fleurdelisé caractéristique du gouvernement provincial. Nous devons maintenant adopter ce plan d’identification visuel », a précisé l’ancienne commission scolaire par le biais de sa page Facebook en affichant leur nouveau logo. Le visuel sera changé progressivement partout, mais en priorité sur le bâtiment administratif. « Pour le reste, nous allons écouler les fournitures au fur et à mesure avant d’avoir le nouveau visuel partout », précise Richard Poirier directeur général.

En préparation de la rentrée

De plus, le Centre de services scolaires du Fer travaille actuellement sur la prochaine rentrée à l’automne puisque du primaire au secondaire 4, les élèves doivent retourner en classe. « Nous travaillons pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le secondaire 4 et le secondaire 5, il faut une présence minimale de 50 % en classe donc nous regardons pour adapter dans les établissements comme Manikoutai. Il est certain que c’est plus compliqué là qu’à Fermont. »

D’ailleurs, une nouvelle directrice adjointe vient d’être nommée à Fermont. Il s’agit de Marie-Claude Michaud qui possède plus de 20 ans d’expérience en éducation. Elle a enseigné et a occupé un poste de conseillère en rééducation dans les écoles primaires de Sept-Îles. Elle prendra son poste au cours de l’été.