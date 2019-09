Jonathan Clavet est remplacé

Le Parti populaire du Canada change de candidat dans Manicouagan. Jonathan Clavet aurait été remplacé par Gabriel Côté.

Depuis le lancement de la campagne électorale, M. Clavet s’était fait discret. Il n’avait donné aucune entrevue et on ne trouvait aucune trace de lui en ligne. Le Nord-Côtier l’a joint samedi dernier. Originaire de Sept-Îles, il habite maintenant Schefferville et travail pour le CLSC de Kawawachikamach.

En compagnie du président du PPC de Manicouagan, Michael-Guy Champagne-Provencher, M. Clavet expliquait ne jamais s’être impliqué en politique auparavant.

« J’ai toujours suivi la politique, en bon citoyen. Je trouvais le Parti populaire intéressant. C’est un parti qui me parle, qui est là pour représenter les citoyens, pour faire les choses différemment. Peut-être d’une façon plus simple que la politique traditionnelle. »

Or, M. Clavet a écrit ce matin pour signaler qu’il a été remplacé. « Mauvaise nouvelle. Le partir populaire a décidé à la dernière minute de me remplacer pas un autre candidat qu’ils avaient dans leur manche. Ce sera Gabriel Côté. »