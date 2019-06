Jon Goyens avec le Drakkar : pas d’annonce concrète, mais…

Même si aucune annonce concrète n’a encore été faite, l’embauche éventuelle de Jon Goyens à titre de nouvel entraîneur-chef du Drakkar ne serait plus qu’une formalité.

Les rumeurs se sont intensifiées davantage au cours des derniers jours et les récents développements laissent entrevoir l’arrivée éventuelle de celui qui a dirigé les Lions du Lac St-Louis de la Ligue de hockey midget AAA au cours des dix dernières campagnes.

L’homme de 40 ans revendique le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires dans le réseau AAA. La saison dernière, le pilote a mené ses hommes jusqu’à la grande finale (son club a ravi les honneurs en 2011 et 2016) avant de s’incliner devant les Cantonniers de Magog.

«Il se dit beaucoup de choses à gauche et à droite. De notre côté, on confirme qu’il n’y a rien de régler et que c’est toujours le statu quo dans ce dossier», a commenté le directeur général Steve Ahern, lundi après-midi.

Interrogé de nouveau mardi matin, le DG du navire est demeuré sur ses positions. « Notre position n’a pas changé. Il y a beaucoup de détails à finaliser et on continue de travailler là-dessus. »

Séance de sélection

Outre l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, la future Séance de sélection de la LHJMQ, prévue samedi prochain (8 juin) à Québec, figure également parmi les principaux points à l’ordre du jour.

Au moment où ces lignes ont été écrites, le Drakkar bénéficiait de la 15e sélection en première ronde du repêchage. «On va analyser les différentes options. En compagnie de mon équipe de dépisteurs, nous allons nous pencher sur le repêchage jeudi.»

En vitesse

La journée de vendredi servira à confirmer les premières transactions réalisées durant cette semaine des Assises et plusieurs échanges antérieurs seront clarifiés…Il sera aussi intéressant de voir le dénouement des différentes rumeurs concernant les Shawn Element, Yan Aucoin et Ethan Crossman qui pourraient se retrouver sous d’autres cieux dans un avenir rapproché…Le calendrier officiel de la saison 2019-2020 a récemment été publié. Le Drakkar amorcera et clôturera sa prochaine campagne à l’occasion de programmes double face à l’Océanic de Rimouski.