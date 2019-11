Entente entre Ekuanitshit et Rio Tinto

La communauté innue de Ekuanitshit et Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) ont signé vendredi passé une entente de partenariat baptisée « Uauitshitun », ce qui signifie « entraide » en langue innue.

En vertu de l’entente, Rio Tinto appuiera des initiatives dans quatre grands domaines : l’éducation et l’emploi, le développement économique, l’environnement et la culture innue.

L’entente créera des occasions et des possibilités de développement économique pour la communauté de Ekuanitshit et soutiendra l’avenir de la mine de RTFT à Havre-St-Pierre. Elle a été signée lors d’une célébration qui s’est tenue à Ekuanitshit, entre des membres de la communauté, des représentants de Rio Tinto.

« La signature de l’entente Uauitshitun est un moment historique pour la communauté de Ekuanitshit. Cette entente est basée sur les principes d’entraide et de respect mutuel, tout en étant résolument engagée vers l’avenir. En partenariat avec Rio Tinto, nous utiliserons nos entreprises et nos talents comme levier pour assurer la prospérité de la communauté et des générations futures », a déclaré Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil des Innus de Ekuanitshit.

RTFT et la communauté de Ekuanitshit sont engagés dans un processus formel de réconciliation et de dialogue depuis près de 10 ans. L’entente Uauitshitun signée vendredi passé a d’abord été discutée et approuvée par le Conseil des Innus de Ekuanitshit avant d’être présentée à une assemblée des membres de la communauté, où elle a été adoptée par consensus.

« Cette entente fournit un cadre de collaboration et le fondement d’un partenariat à long terme entre Rio Tinto et la communauté de Ekuanitshit. Elle procurera d’importants avantages aux habitants de toute la Minganie et contribuera à assurer l’avenir de notre mine, qui joue un rôle majeur dans l’économie de la région. Nous sommes déterminés à travailler ensemble afin de poursuivre notre développement de façon responsable et durable, », a déclaré Guy Gaudreault, directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane.