Émile Bilodeau sur la Côte-Nord

Émile Bilodeau sera sur la Côte-Nord toute la fin de semaine. D’abord à Baie-Comeau vendredi 20 novembre puis à Sept-Îles samedi 21 et enfin à Havre-Saint-Pierre dimanche 22 novembre. Il viendra présenter son spectacle Grandeur Nature.

Émile Bilodeau sera accompagné de ses fidèles musiciens avec lesquels il tourne depuis trois ans, soit Sarah Dion à la batterie, Simon Veillet à la basse et Nathan Vanheuverzwijn au clavier.

Son spectacle intitulé Grandeur nature est issu de l’album du même nom sorti en 2019. Le chanteur y met en avant des mélodies bien travaillées à la guitare. On y retrouve un style rock plus prononcé. Il a remporté le titre d’interprète masculin de l’année au Gala de l’ADISQ 2020. Originaire de Longueuil, Émile Bilodeau a débuté avec la batterie à l’âge de 15 ans, il passe par la suite à la guitare et compose ses premières chansons à 16 ans. Il créée un premier CD dans le cadre d’un projet dont un des titres se retrouvera plus tard sur son album Rites de passage. Il participe à différents festivals et se fait rapidement remarquer.

À l’automne 2016, il lance son premier album Rites de passage. En 2017, le chanteur devient la révélation musicale en chanson de Radio-Canada et il remporte le Félix de Révélation de l’année à l’ADISQ. En 2018, il participe à l’album Héritage, en hommage à Félix Leclerc.