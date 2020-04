Deux femmes se rasent les cheveux et récoltent 8 200 $ pour l’Élyme des sables

La folie de l’Innue de Uashat Marie-Ève Vollant rapporte près de 8 250 $ à la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. Son idée de se raser les cheveux pour la cause aura inspirée au passage Susan Wall, infirmière auxiliaire à l’Élyme des sables depuis dix ans. Les deux femmes se sont retrouvées le coco à nu ce soir (23 avril), relevant le défi qu’elles s’étaient données.

Marie-Ève, grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, a récolté à elle seule un peu plus de 5 700 $. Susan a amassé 2 500 $.

Ce montant pour l’Élyme des sables est fort apprécié et inattendue alors que sa direction a été contrainte d’annuler son téléradiothon La Récolte du début avril, en raison des mesures et directives et mesures mises en place face à la pandémie de la COVID-19.