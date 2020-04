Marie-Ève Vollant se rase les cheveux sur un coup de tête

C’est fou ce que les défis peuvent nous faire faire. Il y a une semaine, Andréa Grégoire Ritchie lançait l’idée à sa sœur Marie-Ève Vollant que son fils Maikaniss Vollant Niquay et elle-même se rasent les cheveux, moyennant à la blague un petit 100 $. Après réflexion et quelques jours plus tard, Marie-Ève se dit prête, mais une amie lui dit de le faire pour plus d’un billet brun, et pour une cause, qui sera l’Élyme des sables, la maison de soins palliatifs de Sept-Îles.

Mercredi (22 avril), vers 20h, l’Innue de 40 ans s’est vue dépouillée d’une bonne partie de sa crinière, aidée par son fils. Les premiers dons sont entrés. Premier objectif : 500$. En fin de soirée, la récolte s’approchait des 2 500 $. Objectif revu à la hausse pour aujourd’hui, ce jeudi 23 avril, 20h, moment où Marie-Ève se retrouvera le coco à nu : 5 000$.

Ceux et celles qui veulent contribuer sont invités à le faire par virement à ree4448@gmail.com.

« Une activité tout à fait spontanée, qui peut rapporter beaucoup! Dans cette période où toutes les activités de financement sont annulées, chaque don compte. Merci! », de dire la directrice générale de l’Élyme, Suzanne Cassista.