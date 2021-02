Des luges pour L’Envol – Maison de la Famille

Cogeco Connexion et NousTV viennent de remettre une cinquantaine de luges à l’organisme L’Envol – Maison de la Famille de Sept-Îles. Au moment du début de la semaine de relâche, le but est d’inciter les jeunes à bouger.

« Chez Cogeco et NousTV, nous encourageons nos communautés à être actives et à adopter de saines habitudes de vie. En offrant cet équipement hivernal aux familles, nous les invitons à faire de l’activité physique en s’amusant et en respirant de bonnes bouffées d’air frais. Grâce à cette initiative, plusieurs enfants pourront s’adonner à la glisse et utiliser les luges pour s’amuser à l’extérieur tout au long de l’hiver », souligne Patrick Delobel, directeur de la programmation de NousTV Sept-Îles.

« Quelle magnifique idée qu’a eue Cogeco pour égayer la semaine de relâche! Avec la situation actuelle, on manque parfois d’inspiration pour trouver de nouvelles activités et l’envie de sortir à l’extérieur n’est pas toujours au rendez-vous. Nous savons que pour les enfants, le jeu est essentiel. Cela crée de la stimulation et de la motivation. Ces luges offrent une belle occasion aux familles d’aller jouer dehors et de se changer les idées. Nous sommes confiants qu’elles demeureront vigilantes en pratiquant cette activité », mentionne Bernice Villeneuve, directrice de l’organisme L’Envol – Maison de la Famille.

C’est un total de 750 luges que Cogeco a offertes dans 12 régions du Québec avec l’aide de différents organismes à but non lucratif et la complicité de ses 15 stations NousTV.

« Depuis plusieurs années, Cogeco s’est donné comme mission de s’impliquer auprès de ses communautés. Comme nous l’avons constaté au cours des derniers mois, les enfants subissent aussi les répercussions du confinement. L’activité physique aide grandement à réduire le stress et l’anxiété. Nous voulions donc leur offrir un peu de gaieté et une belle dose d’énergie pour la relâche! » précise Johanne Hinse, directrice générale Québec et vice-présidente, Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.