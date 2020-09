Début des travaux à la plage Val-Marguerite pour la protection du capelan

C’est au cours de la semaine du 21 septembre que débuteront les travaux de la restauration de la frayère à capelan sur la plage Val-Marguerite. Les travaux dureront entre deux et trois semaines selon le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.

Durant les travaux, il y aura circulation de camions et de machineries lourdes dans le secteur du stationnement municipal de la plage de Val-Marguerite. La collaboration des citoyens est demandée afin d’éviter le secteur que ce soit à pied ou en VTT. De plus, la voie d’accès et les équipements de chantier seront installés sur le stationnement situé à l’intersection des rues des Campeurs et de l’Église. Ainsi, il sera temporairement impossible pour la population d’utiliser ce stationnement.

Les travaux d’une valeur de 160 000$ permettront de retirer une partie des pierres qui se trouve sur la plage. Le projet est rendu possible par le Fonds pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada, la Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles. Pour en savoir plus sur les travaux, vous pouvez consulter cet article.