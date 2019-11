De belles performances à l’Invitation Laurence-Comeau de patinage artistique

Une première compétition régionale était à l’horaire pour plusieurs jeunes des clubs de patinage artistique de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Forestville, Les Escoumins et Baie-Comeau, samedi et dimanche, avec la tenue de la Compétition Invitation Laurence-Comeau dans la Manicouagan. Quelques clubs de l’extérieur de la Côte-Nord étaient aussi du rendez-vous, en provenance de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Matane et même des Îles-de-la-Madeleine.

Le Club de patinage artistique de Sept-Îles comptait sur treize filles pour la compétition des 23 et 24 novembre à Baie-Comeau, avec comme entraîneure Lise Lapierre.

« Toutes les patineuses ont fait une très belle performance et ont exécuté des programmes dignes de mention. Quatre d’entre elles en sont ressorties avec des médailles d’argent et de bronze au cou », souligne sa responsable des communications, Annie Fillion.

Ses quatre athlètes qui se sont retrouvées sur le podium sont Maude-Émilie Boudreault (argent – Star 8), Laura-Maude Cossette (argent – Star 5 – moins de 13 ans), Rosalie Maltais (argent – Star 4 – moins de 13 ans) et Jeanne Viégas (bronze – Star 5 – 13 ans et plus).

Dans la même catégorie que Cossette, Hailey Poitras et Laura Leblanc se sont classées quatrième et cinquième. Les patineuses des catégories Star 2 et Star 3 ont très bien patiné, remportant des rubans d’argent ou de bronze.

« C’est un bon début de saison qui laisse entrevoir de bons résultats pour la prochaine compétition régionale, la Star/Michel-Proulx, qui se déroulera à Sept-Îles les 11 et 12 janvier prochain », conclut Mme Fillion.

Le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier et celui de Havre-Saint-Pierre étaient aussi présents à l’Invitation Laurence-Comeau de Baie-Comeau, avec respectivement dix et neuf filles.

Chez les Rhapsodies, la seule médaillée est Jade Thibault-Gauthier (bronze – Star 4). Dans la catégorie Star 3, Alexane Mignault et Karina Grenier-Bisson ont reçu un ruban argent et, dans le Star 2, Noémie Goyette, Élizabeth Mae Lapid Doucette, Maelie Thibault-Gauthier et Mia Bouchard se sont vues remettre un ruban bronze).

Du côté de Havre-Saint-Pierre, Geneviève Cormier parle de belles performances pour les jeunes patineuses et de récolte de rubans de bronze pour des filles du club.