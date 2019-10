Dan Bigras s’associe à Transit Sept-Îles

Inspiré par le « Show du refuge » dont Dan Bigras en est le chef d’orchestre, Transit Sept-Îles aura désormais son propre show, le 23 février à 20 h à la Salle Jean-Marc-Dion. Cet artiste engagé pour la cause des plus démunis et de l’itinérance en sera sa principale tête d’affiche.

Éric Martin

Ceci représente un très beau coup de filet de la part du comité organisateur des activités de financement de Transit Sept-Îles qui constitue une ressource d’hébergement, d’aide et d’accompagnement aux personnes en situation d’itinérance.

Fort est à parier que Dan Bigras saura charmer, comme il l’a toujours fait, le public par ses chansons et la très grande poésie qui s’en dégage avec ses tripes et toutes les émotions qui l’animent et le font vibrer.

La première partie de ce spectacle-bénéfice sera assurée par l’artiste autochtone Matiu qui vient de remporter deux prix au plus récent Gala de musique autochtone Teweikan et qui obtient également une nomination à l’ADISQ. Ce sera suivi d’une courte prestation de l’ensemble vocal Chœur en sol qui interprètera quelques chansons rassembleuses.

De nombreux alliés

Pour s’assurer que l’organisme puisse récolter le maximum de fonds, plusieurs commanditaires se sont greffés à l’événement dont le Port de Sept-Îles, PAL Airlines, Int-Elle corporation, Atikuss et Métal 7. Ces appuis financiers permettent, entre autres, d’assurer gratuitement le transport en avion des artistes qui proviennent de l’extérieur, leur hébergement et tous les coûts reliés à la location de la Salle Jean-Marc-Dion.

Les billets sont en vente au coût de 40$ par téléphone au 418 962-0100 et en ligne au www.sallejmd.com.