Connaissez-vous 2019 en sports?

Notre façon à nous de revisiter la dernière année est de vous proposer cet amusant questionnaire. Jouez seul, en famille ou entre amis, mais amusez-vous! (Les réponses sont en page 24 et 25 de l’édition du 1er janvier du journal, distribué dans les derniers jours et disponible en ligne)

1. La Côte-Nord a remporté sept médailles lors de la 54e Finale des Jeux du Québec, à Québec, du 1er au 9 mars. Elle n’a gagné qu’une seule médaille d’or, une médaille historique pour la région. Dans quel sport?

a) Curling masculin

b) Badminton

c) Hockey féminin

d) Judo

2. Quel athlète de la région a brillé au cross-country, remportant successivement les Championnats provinciaux civil et scolaire?

a) Charles Paquet

b) Jacob Girard

c) Alain Plante

d) Guillaume Leblanc

3. Qui est le champion canadien 2019 en sprint en ski de fond?

a) Alex Harvey

b) Antoine Briand

c) Étienne Briand

d) Guido Visser

4. En avril, la Septilienne Ann-Sophie Bettez a pris part au Championnat du monde de hockey féminin. C’était la combientième fois qu’elle participait à cette compétition?

a) Première

b) Troisième

c) Cinquième

d) Huitième

5. Quel club a fêté ses 35 ans en 2019?

a) Le Club d’athlétisme de Sept-Îles

b) Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier

c) Le Club de patinage artistique de Sept-Îles

d) Le Club de soccer NordSoc

6. Le fils de quel comédien bien connu a œuvré comme bénévole lors des Jeux autochtones Interbandes qui se sont déroulés à Uashat mak Mani-utenam en juillet?

a) Denis Bouchard

b) Lucien Boivin

c) Luc Guérin

d) Patrice L’Écuyer

7. Le Tournoi de volleyball Orange Alouette continue de battre des records de participation. Combien d’équipes du volet régulier ont pris part à la 41e édition en mai?

a) 125

b) 235

c) 373

d) 505

8. Charles Paquet a connu un excellent début d’années en compétition. Il a décroché des médailles lors de plusieurs Coupes américaines CAMTRI. À laquelle il a gagné l’or?

a) Richmond

b) Montréal

c) Tokyo

d) Bridgetown

9. Le Club Optimiste de Sept-Îles a annoncé en novembre qu’il assurera la gestion du Tournoi Fer-O pour une dernière fois en 2020. Qui assurera la relève à partir de 2021?

a) La Ville de Sept-Îles

b) L’Association du hockey mineur de Sept-Îles

c) Le Club Lions de Sept-Îles

d) Guy Carbonneau, Steve Duchesne et Karl Dykhuis

10. Quel est le nom des équipes de ringuette de Sept-Îles?

a) Le Husky

b) Les Macareux

c) Les Miss-Îles

d) Les Rapides

11. Quel est le rival principal du judoka Étienne Briand pour une place aux Olympiques 2020 à Tokyo?

a) David Beaudin

b) Antoine Valois-Fortier

c) Nicolas Gill

d) Mauro Oliveira

12. Quelle personnalité politique a fait des push-up lors de la conférence de presse lançant l’événement Hop la Ville?

a) François Legault

b) Réjean Porlier

c) Justin Trudeau

d) Jonatan Julien

13. Quelle équipe du RSEQ Côte-Nord a remporté une médaille aux Championnats provinciaux scolaires 2019?

a) Le Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles en volleyball féminin

b) Le Noir et Or de l’IESI en hockey

c) L’Atanukan de l’école Manikanetish en badminton

d) Le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre

14. La Côte-Nord comptait des athlètes aux Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. Laquelle(s)?

a) Sophie Lapointe

b) Lounah Napess

c) Mélodie Bouchard

d) Claudelle Dumas

15. Quel jeune du Club d’athlétisme de Sept-Îles s’est illustré à la marche olympique en 2019?

a) Gilbert Leblanc

b) Jules Croteau

c) Camille Desjardins

d) Guillaume Leblanc

16. Quelle personne a remporté le Prix du bénévolat Dollard Morin pour la Côte-Nord?

a) Pascale Turbide

b) Patricia Saindon

c) Pier Gilbert

d) Jean Charest

17. Sept-Îles compte combien de club de karaté encore actif?

a) 1

b) 2

c) 3

d) Aucun