Connaissez-vous 2019 en Actualité?

Notre façon à nous de revisiter la dernière année est de vous proposer cet amusant questionnaire. Jouez seul, en famille ou entre amis, mais amusez-vous! (Les réponses sont en page 24 et 25 de l’édition du 1er janvier du journal, distribué dans les derniers jours et disponible en ligne)

La saga des traversiers

1. Le 17 décembre 2018, la STQ annonçait l’arrêt du F.-A.-Gauthier. Début janvier 2019, elle procédait à l’achat du navire Apollo qui devait servir de remplacement. À quel prix le navire Apollo a-t-il été acheté par la STQ?

a) 1$

b) 2,1 M$

c) 4,5 M$

d) 12 M$

2. Qu’est-ce qui a causé l’arrêt de l’Apollo, qui a été remplacé d’abord par le CTMA Vacancier, puis par le Saaremaa I?

a) Il a coulé

b) Il a heurté le quai de Godbout, puis celui de Matane

c) Il a heurté un navire cargo

d) Les moteurs ont lâché

3. Après les mésaventures de l’Apollo, la STQ a réagit rapidement et trouvé un navire de remplacement, le Saaremaa I, un traversier norvégien. Combien la STQ a-t-elle payé pour ce navire?

a) 12 M$

b) 25 M$

c) 30 M$

d) 39 M$

4. La gestion catastrophique de la traverse Matane-Côte-Nord et du dossier de remplacement aura eu raison du patron de la Société des traversiers du Québec (STQ), limogé par le ministre des Transports François Bonnardel à la fin de janvier 2019. Qui était le patron de la STQ?

a) Pierre Bertrand

b) François Bélanger

c) Martin Ouellet

d) François Bertrand

e) Aucune de ces réponses

Élections fédérales

5. Durant la campagne électorale fédérale 2019, deux partis ont présenté des candidats fantômes. Ils ne sont jamais venus dans la région, ne répondaient pas aux demandes d’entrevues, n’ont pas participé aux débats. Lesquels?

a) François Corriveau, PCC

b) Colleen McCool, NPD

c) Dave Savard, PLC

d) Jacques Gélineau, PVC

e) Gabriel Côté, PPC

f) Marilène Gill, BQ

6. Durant la campagne électorale fédérale 2019, un parti a changé de candidat en cours de route. Lequel?

a) Parti populaire du Canada

b) Parti conservateur du Canada

c) Parti libéral du Canada

d) Nouveau parti démocratique

e) Parti vert du Canada

f) Bloc Québécois

7. Marilène Gill, candidate du Bloc québécois, a remporté l’élection avec quel pourcentage des voix?

a) 33 %

b) 41,2 %

c) 54 %

d) 58,9 %

8. Quel candidat s’est excusé de ses propos après sa défaite aux élections?

a) Francois Corriveau

b) Jacques Gélineau

c) Gabriel Côté

d) Dave Savard

Élections à ITUM

9. ITUM a révisé son code électoral en 2019, code qui n’avait pas été révisé depuis son adoption en 1992. Une des modifications visait à faire passer un test aux candidats. Quel est ce test?

a) Un test médical

b) Un test de mathématiques

c) Un test de connaissance générale

d) Un test de langue innue

10. Mike Mckenzie a été réélu le 26 juin pour un troisième mandat à la tête du conseil de bande. Combien de voix a-t-il obtenue?

a) 512

b) 661

c) 839

d) 1005

11. Lequel ou lesquels de ces candidats ont contesté l’élections du 26 juin, dans les jours suivants, dossier qui est toujours devant les tribunaux?

a) Mathieu Mckenzie

b) Antoine Grégoire

c) Normand Pilot

d) Rolland Thirnish

Autres

12. Le fils de William Robertson et de Sarah-Maude Fontaine, Noëly Robertson-Fontaine, a été le premier bébé de l’année 2019. À quelle date est-il né?

a) Le 1er janvier

b) Le 3 janvier

c) Le 9 janvier

d) Le 25 janvier

13. Début février, ITUM procédait à un achat important pour sa communauté. De quoi s’agissait-il?

a) De terrains proches de Maliotenam

b) La pourvoirie Moisie-Nipissis

c) Le Vieux-Poste

d) De nouveaux ordinateurs pour ses employés

14. Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord a tenu sa toute première édition au mois d’août. Pour lancer ce nouveau festival, les organisateurs avaient invité une célébrité. Laquelle?

a) Steven Raichlen

b) Ricardo Larrivée

c) Martin Picard

d) Daniel Vézina

15. Le bilan démographique de la Côte-Nord a été l’un des pires au Québec en 2018. Durant l’année 2019, un expert, Pierre Bernier, a prédit la fermeture de 200 municipalités dans la province d’ici 2025. Selon M. Bernier, combien de municipalités sont à risque de fermer dans la région?

a) 7

b) 10

c) 12

d) 15

16. Deux manifestations pour le climat ont été initiés par les étudiants du Cégep de Sept-Îles durant l’année. Le conseil étudiant avait tenu un vote avant chaque manifestation. Combien ont voté en faveur de la seconde grève en septembre dernier?

a) 257

b) 270

c) 301

d) 322

17. Les étudiants ne sont pas les seuls à être préoccupés par les changements climatiques. Quel autre groupe a tenu des ateliers sur le sujet en novembre dernier?

a) ITUM

b) L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

c) La Table des groupes populaires de la Côte-Nord

d) Les pêcheurs de saumon de l’Atlantique

18. Quel nouveau programme le gouvernement du Québec a-t-il lancé en 2019 afin de favoriser le tourisme dans les régions?

a) Le programme Région éloignée

b) Le programme Plus c’est loin, moins c’est cher

c) Le programme Toujours plus loin

d) Le programme Explore Québec

19. Les entreprises touristiques de la Côte-Nord affichent des hausses d’achalandage variant entre 4 % et 25 % pour la saison 2019. Ce qui fait dire au directeur de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, que la saison a été très bonne malgré des problèmes avec…?

a) Les traversiers

b) La traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine

c) La traverse Matane-Côte-Nord

d) Les nombreux travaux routiers sur la route 138

e) Aucune de ces réponses

20. Les prix des billets d’avions n’ont certainement pas diminué durant 2019. Dernièrement, quelques élus ont lancé une idée afin de résoudre ce problème. De quelle idée s’agit-t-il?

a) Une grève de la faim devant l’Assemblée nationale

b) Le boycott d’Air Canada

c) Démarrer une coopérative de transport aérien

d) Investir dans les technologies afin de pouvoir se téléporter

21. En août, la microbrasserie la Compagnie lançait une nouvelle bière, commémorant une infrastructure septilienne et au profit de l’Envol – Maison de la famille. Quel est le nom de cette bière?

a) La Pointe aux Basques

b) L’Ami de fer

c) La Boulevard Laure

d) La Chemin de fer Arnaud

22. Le déneigement demeure un sujet chaud depuis la décision de la Ville de Sept-Îles de souffler la neige sur les terrains. De combien le budget de déneigement a-t-il augmenté lors du budget présenté en décembre?

a) 100 000 $

b) 250 000 $

c) 500 000 $

d) 1 000 000$

23. Quel conseiller municipal a voté contre l’adoption du nouveau plan de déneigement de la Ville de Sept-Îles?

a) Marie-Claude Quessy-Légaré

b) Gervais Gagné

c) Guylaine Lejeune

d) Michel Bellavance

24. Deux dossiers majeurs ont été conclus en 2019 à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Lesquels?

a) Le régime de retraite

b) L’accès à la population à la « plage des tout nus »

c) La contestation des taxes foncières

d) La phase 2 du Lac Bloom

25. Tourisme Côte-Nord s’est distingué lors des Prix Excellence Tourisme qui avait lieu le 5 novembre à Drummondville. Dans quelle catégorie l’organisme a-t-il reçu un de ses prix?

a) Initiative promotionnelle ou publicitaire

b) Initiative de partenariat

c) Initiative en tourisme accessible

d) Initiative en tourisme durable

26. La Chambre de commerce de Sept-Îles a tenu son gala des entreprises Les Météores en avril. Quelle entreprise a reçu trois distinctions lors de ce gala?

a) Clinique podiatrique de Sept-Îles

b) Numérik Solutions d’affaires

c) Pêcheries Uapan

d) La Boîte à clés

27. Le gouvernement Legault annonce un nouveau plan d’aide d’ici 2023-2024 pour soutenir les médias écrits, qui sont en crise en raison d’une baisse importante des revenus publicitaires. Quelle est la somme concernée par ce plan d’aide?

a) 100 M$ par année

b) 250 M$ pour deux ans

c) 50 M$ par année

d) 500 M$ pour deux ans

e) Aucune de ces réponses

28. Quel anniversaire a souligné le Port de Sept-Îles en 2019?

a) 15e

b) 20e

c) 25e

d) 50e

29. En juin, le Port de Sept-Îles annonçait des investissements afin de procéder à la modernisation du terminal de Pointe-aux-Basques. À combien se chiffre le projet?

a) 20 M$

b) 50 M$

c) 100 M$

d) 200 M$

30. Quelle route de la Côte-Nord a figuré à deux reprises dans le top 10 du Palmarès des pires routes du Québec de CAA-Québec?

a) La route 385

b) La route 389

c) La route 138

d) La route Maritime

e) Aucune de ces réponses