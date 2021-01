Aluminerie Alouette bat son record de tous les temps

Aluminerie Alouette vient d’annoncer ses résultats de fin d’année et ils sont bien plus que positifs. En effet, 620 706 tonnes de métal ont été allouées aux actionnaires au terme d’une année particulière sur tous les plans.

Le précédent record date de 2016 et se montait à 608 964 tonnes. « Employés et partenaires d’affaires ont d’ailleurs dû travailler d’arrachepied afin de réaliser cette performance opérationnelle rendue possible d’abord et avant tout, par une équipe engagée », précise l’entreprise par voie de communiqué.

De plus, les expéditions en provenance des installations du Port de Sept-Îles franchissent un record avec des centaines de milliers de tonnes acheminées un peu partout sur la planète, principalement aux États-Unis.

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos employés et nos partenaires. Malgré la pandémie et les aléas du marché, les efforts de tous ont permis de propulser la production au-delà des prévisions. C’est tout un travail d’équipe! », souligne le président et chef de la direction, M. Claude Gosselin, arrivant tout juste en poste. « Nous devons continuer à faire preuve de résilience, l’année 2021 ne sera pas plus facile. C’est ensemble que nous pourrons encore en ressortir plus grands, plus compétitifs et surtout, en santé », ajoute-t-il.

L’entreprise prévoit des projets se montant à pas moins de 60 M$ pour l’année 2021. Ils concernent la santé-sécurité, l’environnement, les coûts ou encore les performances opérationnelles. Mais tout cela est bien sûr conditionnel dû aux mesures en raison de la pandémie. « Comme quoi Aluminerie Alouette est toujours en mouvement, toujours à la recherche de pistes d’optimisation et de modernisation. »