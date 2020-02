Air Liaison reçoit une aide du gouvernement pour offrir plus de vols pour l’île d’Anticosti

Air Liaison pourra améliorer sa desserte aérienne de l’île d’Anticosti. Le gouvernement du Québec lui octroie une aide financière de 1,4 M $, montant qui permettra à l’entreprise d’augmenter la fréquence et la fiabilité des vols à partir de l’île vers Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

« Notre gouvernement est à l’écoute des demandes et des préoccupations des régions. Encore une fois, nous proposons des solutions qui répondent aux besoins exprimés. Cette amélioration du service aérien de l’île d’Anticosti contribuera au dynamisme régional, en plus d’améliorer grandement l’accès aux biens et services de première nécessité », commente le ministre des Transport, François Bonnardel.

La solution annoncée aujourd’hui (12 février) fera en sorte que la population de l’île d’Anticosti aura prochainement accès à plus de vols. Elle pourra aussi se prévaloir du Programme de réduction des tarifs aériens, programme qui permet d’obtenir des remboursements équivalant à 60 % du coût d’un billet d’avion, jusqu’à un maximum annuel de 3 000 $. Le nombre de journées de vol par semaine passera de quatre à six.

En bref