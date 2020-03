Centre de recherche et d’information en consommation : 40 ans aux services des Port-Cartois

Le Centre de recherche et d’information en consommation (CRIC) de Port-Cartier célébrera son 40e anniversaire le 17 mars. Fondé par Colette Girard Riffou, l’organisme a pour objectif d’aider la population plus démunie à se sortir de situation financière difficile et de défendre les consommateurs. D’ailleurs, un nouveau site web est présentement en création pour mieux informer les gens desservis par le CRIC qui se situe de Pointe-aux-Anglais à Natashquan.

Le CRIC a récemment ouvert un nouveau point de service à Sept-Îles. « Nous sommes très fières de pouvoir offrir cette possibilité. Le territoire desservi par le CRIC est très vaste et nous voulions améliorer l’accessibilité pour notre clientèle. Notre nouvel emplacement nous permettra d’améliorer notre prestation de service et maximiser l’aide apportée », a affirmé Annie Lamarre, coordonnatrice du CRIC.