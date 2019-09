2,1 M$ pour le développement de la main-d’œuvre

Le gouvernement du Québec investit la somme de 2,1 M$ pour le développement des compétences de travailleurs du secteur de la transformation du bois. L’annonce a été faite aujourd’hui à Sept-Îles par le ministre du Travail, M. Jean Boulet.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) financera six projets de formation. Ils permettront aux participants d’acquérir de nouvelles compétences en matière d’opération d’équipements de production, de classement des bois résineux, de mécanique industrielle et d’instrumentation, d’automatisation et de robotique.

Les programmes se donnent déjà dans différents centres de formation professionnelles au Québec. L’un de ces projets se donne au centre de Baie-Comeau. Il consiste à offrir un programme court privilégiant les stages. Les participants obtiendront à la fin du programme un diplôme d’études professionnelles en opération d’équipements de production.

Tournée complétée

La visite de M. Boulet à Sept-Îles a marqué la fin de sa tournée du Québec qui avait commencé en février dernier. Il a visité toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail. Le ministre précise qu’il dévoilera sous peu le plan d’action du gouvernement en matière de main d’œuvre.