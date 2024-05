La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles fête ses 45 ans

Afin de souligner son 45e anniversaire, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a dévoilé un nouveau logo.

L’organisme a été fondé en 1979 par les membres du Comité de l’environnement de la Ville de Sept-Îles. Le but était d’accroître leur pouvoir d’action à l’égard de la protection de l’environnement. La CPESI est le premier organisme paramunicipal de protection de l’environnement sur la Côte-Nord.

La planification et la construction de pistes cyclables, l’assainissement et l’aménagement de nombreux parcs de la municipalité font partie des premiers projets de la CPESI. Durant ses 45 années d’existence, la CPESI fut au cœur de plusieurs projets tels que la collecte des résidus domestiques dangereux, la caractérisation des habitats dans la baie de Sept-Îles, des inventaires écologiques, la collecte de sapins de Noël, l’étude sur l’érosion des berges, la protection de plusieurs milieux naturels, etc.

Le 23 avril, la CPESI a tenu son assemblée générale annuelle. Le rapport annuel 2023 et le plan d’action 2024 ont été déposés.Les documents sont disponibles pour consultation sur le site internet de l’organisme (cpesi.ca).