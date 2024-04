Une table magique au CHSLD Gustave-Gauvreau de Sept-Îles

La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a fait l’acquisition d’une console de stimulation pour les résidents du CHSLD Gustave-Gauvreau. Cet outil permettra de travailler diverses sphères de développement.

La table surnommée « table magique » a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Cet outil, qui est en fait un projecteur mobile, permettra de stimuler l’activité physique et cognitive en plus d’améliorer la relation entre les aidants, les résidents et le personnel.

« On réussit à aller chercher des gens plutôt solitaires. Avec ce jeu-là, ils vont se rassembler autour de la table », dit Guy Couture de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. « Ça développe la communication entre chaque et c’est un jeu intergénérationnel. Par exemple, l’école Gamache était ici hier (16 avril), ils auraient pu sortir le projecteur et jouer avec les résidents. »

Le projecteur est en fonction depuis un peu avant le temps des fêtes. Les résidents ont donc pu profiter de la période des fêtes pour jouer avec les membres de la famille qui leur rendaient visite.

Les personnes âgées bénéficieront d’une quarantaine de jeux de tout genre allant des casse-tête, à la chasse à la taupe, des jeux de billes et même de l’aquarelle.

L’idée d’acheter ce système de stimulation a été soulevée par le comité de résidents. Cette « table magique » avait été présentée lors d’un congrès des aînés, ce qui a immédiatement intéressé le comité.

Le projecteur et les trois supports permettent d’installer l’appareil dans les salles communes sur tous les étages du CHSLD. Cette acquisition représente un investissement d’environ 20 000 $.