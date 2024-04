Prix littéraire Myriam-Caron: Natasha Kanapé Fontaine récipiendaire

Le Prix littéraire Myriam-Caron a été décerné à Natasha Kanapé Fontaine pour son œuvre Kanatuut. Une reconnaissance qui émeut l’auteure nord-côtière.

Natasha Kanapé Fontaine, qui a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière, se dit très émue d’avoir été choisie pour le Prix littéraire Myriam-Caron 2024.

« Je ne pensais jamais recevoir ce prix », dit l’auteure. « J’ai reçu plusieurs prix, mais celui-ci est le plus important parce qu’il vient de la Côte-Nord. Des proches connaissaient Myriam et je connaissais les circonstances de la création du prix que je trouvais très important ».

Ce prix met en valeur, chaque année, un auteur nord-côtier dont le livre remporte l’adhésion des membres d’un jury par sa qualité littéraire. Cette distinction contribue à la mémoire de Myriam Caron, une auteure nord-côtière décédée en 2016 à l’âge de 41 ans.

Cette distinction est en fait une reconnaissance de sa région natale qui fait chaud au cœur de Natasha Kanapé Fontaine, un sentiment d’appartenance qui la rassure. « Je me dis, quand ça fait si longtemps que tu es partie, est-ce que les gens de chez toi voient ce que tu écris comme faisant partie de la Côte-Nord? », dit-elle.

L’auteure recevra le Prix lors du Salon du livre de la Côte-Nord. « J’ai hâte d’aller chercher le prix. Ça va bien commencer le salon », mentionne-t-elle.

Mme Kanapé Fontaine est fébrile à l’idée de revenir sur la Côte-Nord, chez elle. « Juste de pense au SLCN ça me met le sourire au visage », dit-elle. « C’est celui qui compte la plus grande fréquentation autochtone. Quand j’y vais, je vois Autochtones et Allochtones qui ont le même but, soit de se procurer des livres et rencontrer des auteurs qu’ils aiment ». C’est pourquoi, pour elle, ce salon est l’un des plus beaux du Québec.

Portrait de l’auteure

Natasha Kanapé Fontaine est une artiste interdisciplinaire originaire de la communauté innue de Pessamit sur la Côte-Nord. Elle est auteure, actrice, poète.

Son œuvre Kanatuut, qui a été présentée pour le prix, est un recueil de nouvelles créé à partir de légendes ancestrales. « Dans les dernières années, je me demandais comment faire revivre et revaloriser l’imaginaire autochtone, mais plus particulièrement l’imaginaire innu », explique l’auteure. Celle qui aime bien la forme des nouvelles a choisi ce type d’écriture pour Kanatuut, son deuxième roman.

Son premier roman, Nauetakuan, un silence pour un bruit, a été publié en 2021.

Au fil des ans Natasha Kanapé Fontaine a participé à de nombreux recueils avec différents auteurs et maisons d’édition. Elle a publié quatre recueils de poésie, en plus de faire la traduction d’albums jeunesse d’auteurs autochtones de l’ouest.

Natasha Kanapé Fontaine travaille actuellement sur de nouveaux projets d’écriture, mais ne souhaite pas révéler trop d’informations sur le sujet pour garder la surprise à ses lecteurs.