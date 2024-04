Drakkar : Jean-François Grégoire en lice pour le titre du meilleur entraîneur de l’année

La LHJMQ poursuit sa remise virtuelle des Rondelles d’Or avec les finalistes pour le Trophée Ron-Lapointe, remis à l’entraîneur-chef de l’année. Parmi eux, on retrouve Jean-François Grégoire du Drakkar de Baie-Comeau.



À sa quatrième saison derrière le banc de Baie-Comeau, Grégoire a mené le Drakkar à des records d’équipe de 53 victoires et 109 points, le 11e total le plus élevé de l’histoire de la LHJMQ.

Sa troupe a terminé au premier rang de la ligue en défense (163 buts contre), au troisième en attaque (290 buts) et en désavantage numérique (81,2 %) et au quatrième en avantage numérique (25,7 %).

« On savait que le Drakkar avait une bonne formation, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il domine la saison 2023-2024 de la sorte », indique la LHJMQ, par voie de communiqué.

Les autres finalistes sont Gilles Bouchard du Phoenix de Sherbrooke et Sylvain Favreau des Voltigeurs de Drummondville.



Le gagnant sera annoncé demain.