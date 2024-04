Classique du Printemps | 10 400$ pour Martin Roy

La 14e édition de la Classique du Printemps a occupé les deux arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles du 11 au 14 avril. Elle a donné lieu à de belles finales, mais elle a aussi été synonyme d’élan de générosité.

Quatre des cinq finales du dimanche se sont soldées par deux buts d’écart ou moins, dont une en deuxième période de prolongation.

L’édition 2024 regroupait 38 équipes, dont plusieurs venus de l’extérieur. « Pour avoir de la visite, tu dois en visiter », a dit Yannick Landry, co-responsable de Classique du Printemps, en compagnie de Bobby Vachon. Il invite les équipes de Sept-Îles à prendre part aux autres tournois de la région, mais également ailleurs au Québec.

M. Landry, qui parle d’une fin de semaine sans faille, a souligné l’élan de générosité à l’endroit de Martin Roy, le Septilien devenu paraplégique en janvier 2022.

« Le monde a été hyper généreux. Ils (les joueurs) réalisent qu’ils sont chanceux de pouvoir jouer au hockey », a-t-il souligné.

La fin de semaine a permis de récolter un peu plus de 10 000$ pour que Martin Roy puisse faire l’acquisition d’un VertaCat et ainsi renouer avec son sport, le golf.

Les organisations de la Classique du Printemps et du Tournoi de hockey Fred Chiasson ont chacune contribué pour 1 500$. Les Basques de Sept-Îles Senior AA et les Gaulois de Port-Cartier Senior AA y sont allés d’un don de 500$.

Quelques équipes ont décidé de redonner leurs bourses, pour près de 3 500$. L’équipe Maxi Sept-Îles a offert 710$, les arbitres 630$, les dons à la porte 400$ en plus de la contribution de l’Épicerie Chez Arthur pour 200$, de Yanick Vachon pour 200$ et de Jean-François Vachon pour 100$. Un montant de 500$ a aussi été récolté par un chandail de Nick Suzuki donné par Éric Petitpas, que l’organisation de la Classique a acheté et remis à William Labrie.

« On s’attendait entre 6-7 000$. Là, c’est incroyable », a mentionné Gilles Demers, l’homme derrière la campagne.

Rappelons qu’Aluminerie Alouette sera le partenaire majeur d’un tournoi de golf au profit de Martin Roy. L’événement se tiendra le 16 juin prochain.

Résultats des finales – 14e Classique du Printemps

Amical A

Brassard Buro 4 Atanukan Staff 2

(Joueur du tournoi : Nylan Bouchard)

Les finalistes et les champions de la classe Amical A. Photo Sébastien Miousse

Amical B

Les Wheelers de Baie-Comeau 4 Construction McKenzie 3 (2e prolongation)

Les champions de la classe Amical B. Photo Sébastien Miousse

Participation

Red Wings Variétés Jomphe de HSP 2 As 1

(Joueur du tournoi : Craig Scherrer des Red Wings)

Les finalistes et les champions de la classe Participation. Photo Sébastien Miousse

Récréation

Déménagement du Nord 4 Kings Bears de Nutashkuan 0

Les finalistes et les champions de la classe Récréation. Photo Sébastien Miousse

Vétérans 40+

Plomberie BL 3-1 Motley Crew

(Joueur du tournoi : Bobby Vachon)

Les finalistes et les champions de la classe Vétérans. Photo Sébastien Miousse

Inter (Deux matchs au total des buts)

Maxi Sept-Îles 2 Resto des Chutes de Port-Cartier 0

Resto des Chutes de Port-Cartier 2 Maxi Sept-Îles 1

(Gagnant : Maxi Sept-Îles)

(Joueur du tournoi : Mason Cormier)