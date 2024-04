Le Balbuzard de Havre-Saint-Pierre, cinquième au Québec en volleyball

Les Championnats provinciaux scolaires du RSEQ en basketball, en volleyball et en futsal étaient à l’horaire en fin de semaine. La Côte-Nord avaient une douzaine d’équipes en action.

C’est sur les terrains de volley qu’on retrouve la meilleure performance de la Côte-Nord avec une cinquième place, dans le benjamin féminin, pour le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre.

La formation cayenne, qui n’avait concédé qu’une manche le samedi, a été vaincue en quart de finale, dimanche, par les éventuelles médaillées d’or, les joueuses de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce.

Parlant de la Beauce, les deux Septiliens de l’équipe juvénile masculin de l’école Veilleux, Alexy Leclerc et Alexis Leblanc, ont été sacrés champions dans leur catégorie avec leurs coéquipiers des Panthères.

Les deux Septiliens des Panthères de l’école secondaire Veilleux, Alexis Leblanc et Alexy Leclerc, avec leur entraîneur Pierre-Luc Lessard. Photo courtoisie

Les Championnats provinciaux en badminton sont à l’horaire cette fin de semaine à Sainte-Thérèse, tout come ceux d’athlétisme en salle au Centre Claude-Robillard de Montréal et ceux en natation à la piscine de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

Championnats provinciaux du RSEQ – Résultats des équipes de la Côte-Nord

Volleyball

Benjamin féminin (à Amqui) Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre

Préliminaires

2-0 (25-23, 25-18) vs Collège de L’Assomption, L’Assomption (Laurentides/Lanaudière)>

2-0 (25-16, 25-19) vs Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal (Montréal)

1-1 (25-21, 21-25) vs École Chavigny, Trois-Rivières (Mauricie)

Match de reclassement

2-0 (25-19, 25-20) vs École C.-E. Pouliot, Gaspé (Est-du-Québec)

Match de classement

0-2 (18-25, 23-25) vs École secondaire Veilleux, Saint-Joseph de Beauce (Québec/Chaudière-Appalaches)

Classement : 5e/16

Benjamin masculin (à Amqui) Frontaliers du CS du Littoral

Préliminaires

0-2 (7-25, 13-25) vs Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

0-2 (6-25, 18-25) vs Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion (Lac-St-Louis)

0-2 (21-25, 23-25) vs Polyvalente Armand-St-Onge-2, Amqui (Est-du-Québec)

Match de reclassement

0-2 (14-25, 23-25) vs École Grande-Rivière, Gatineau (Outaouais)

Match de classement

0-2 (12-25, 13-25) vs Polyvalente Armand-St-Onge-1, Amqui (Est-du-Québec)

Classement : 15e/16

Cadet féminin (à Trois-Rivières) Husky (MLD) de Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Préliminaires

0-2 (11-25, 6-25) vs Polyvalente Montignac, Lac-Mégantic (Cantons de l’Est)

1-1 (25-21, 22-25) vs Polyvalente Armand-St-Onge, Amqui (Est-du-Québec)

1-1 (21-25, 25-10) vs Académie Ste-Thérèse, Sainte-Thérèse (Laurentides-Lanaudière)

Match de reclassement

0-2 (21-25, 19-25) vs École Grande-Rivière, Gatineau (Outaouais)

Match de classement

0-2 (22-25, 23-25) vs Institut Keranna, Trois-Rivières (Mauricie)

Classement : 14e/16

Cadet masculin (à Trois-Rivières) Husky (YL) de Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Préliminaires

0-2 (18-25, 19-25) vs École de Mortgane, Boucherville (Montérégie)

0-2 (25-27, 27-29) vs Polyvalente des Îles, L’Étang-du-Nord (Est-du-Québec)

0-2 (19-25, 20-25) vs Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal (Montréal)

Match de reclassement

2-0 (25-13, 25-20) vs École Chavigny, Trois-Rivières (Mauricie)

Match de classement

1-2 (32-30, 21-25, 7-15) vs École du Versant, Gatineau (Outaouais)

Classement : 14e/16

Juvénile féminin (à Gaspé) Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Préliminaires

0-2 (16-25, 15-25) vs Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

0-2 (20-25, 18-25) vs Polyvalente d’Ancienne-Lorette, Ancienne-Lorette (Québec/Chaudière-Appalaches)

2-0 (25-19, 25-18) vs EEIL, Laval (Laval)

Match de reclassement

0-2 (13-25, 8-25) vs Polyvalente d’Arvida, Jonquière (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Match de classement

2-0 (25-9, 25-13) vs Collège Villa-Maria, Montréal (Greater Montreal)

1-2 (25-22, 17-25, 13-15) vs Collège Regina Assumpta, Montréal (Montréal)

0-2 (20-25, 17-25) vs École C.-E. Pouliot, Gaspé (Est-du-Québec)

Classement : 12e/16

Juvénile masculin (à Gaspé) Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Préliminaires

0-2 (21-25, 19-25) vs Collège Saint-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

0-2 (18-25, 14-25) vs Académie Ste-Thérèse, Sainte-Thérèse (Laurentides-Lanaudière)

1-1 (25-9, 20-25) vs Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Cantons de l’Est)

Match de reclassement

1-2 (21-25, 25-23, 12-15) vs École secondaire Père-Marquette, Montréal (Montréal)

Match de classement

0-2 (20-25, 25-27) vs École secondaire de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup (Est-du-Québec)

Classement : 15e/16

Basketball

Benjamin féminin (à Drummondville) Vikings de la Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Défaite de 80-24 vs Collège des Compagnons, Québec (Québec/Chaudière-Appalaches)

Défaite de 55-27 vs Collège Laval, Laval (Laval)

Défaite de 57-39 vs École la Poudrière, Drummondville (Cantons de l’Est)

Classement : 16e/16

Benjamin masculin (à Victoriaville) Husky (GG) de Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Défaite de 94-20 vs École Saint-Jean-Eudes, Québec (Québec/Chaudière/Appalaches)

Défaite de 65-14 vs Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Cantons de l’Est)

Défaite de 66-34 vs École le Boisé, Victoriaville (Cantons de l’Est)

Classement : 16e/16

Cadet féminin (à Trois-Rivières) Vikings de la Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Défaite de 62-25 vs École la Seigneurie, Québec (Québec/Chaudière-Appalaches)

Défaite de 49-32 vs École d’Iberville, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue)

Victoire de 45-29 vs Collège St-Alexandre, Gatineau (Outaouais)

Classement : 14e/16

Cadet masculin (à Trois-Rivières) Vikings de la Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Défaite de 70-40 vs École Horizon Jeunesse, Laval (Laval)

Défaite de 67-38 vs Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Cantons de l’Est)

Victoire de 69-53 vs Séminaire de Chicoutimi, Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Classement : 14e/16

Juvénile féminin (à Carleton-sur-Mer) Vikings de la Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Défaite de 101-21 St-Patrick High School, Québec (Québec/Chaudière-Appalaches)

Défaite de 99-23 vs École d’Iberville, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue)

Défaite de 63-23 vs École secondaire de Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup (Est-du-Québec)

Classement : 16e/16

Juvénile masculin (à Westmount) Vikings de la Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Défaite de 71-31 vs École Leblanc, Laval (Laval)

Défaite de 53-17 vs Juvénat Notre-Dame, Lévis (Québec/Chaudière-Appalaches)

Défaite de 67-34 vs Séminaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Cantons de l’Est)

Classement : 16e/16

Futsal

Benjamin masculin (6 avril à Trois-Rivières) École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Défaite de 7-0 vs École Langevin, Rimouski (Est-du-Québec)

Défaite de 9-2 vs Collège Ste-Anne, Lachine (Lac-Saint-Louis)

Défaite de 4-2 vs École des Pionniers, Trois-Rivières (Mauricie)

Classement : 15e/16

Cadet masculin (13-14 avril à Québec) École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau

Défaite de 8-0 vs Polyvalente le Carrefour, Gatineau (Outaouais)

Défaite de 10-1 vs Collège St-Jean-Vianney, Montréal (Montréal)

Défaite de 11-0 vs École François Bourrin (Québec/Chaudière-Appalaches)

Classement : 15e/16