Don record d’ArcelorMittal et ses employés à Centraide Duplessis

Centraide Duplessis reçoit la somme de 392 468 $ de la part d’ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada, des employés de la minière ainsi que les cinq sections locales du Syndicat des Métallos. Ce montant surpasse le record qui avait été établi l’an dernier.

Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, a tenu à dire que dans le contexte économique actuel qui est difficile pour les plus vulnérables, il est important que la communauté apporte son soutien et fasse preuve de sensibilité envers autrui.

« Je suis fier de la solidarité, de l’engagement et de la générosité de nos gens pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur la Côte-Nord. Je remercie chaleureusement nos employés et les équipes de collecte pour leur travail exceptionnel », a-t-il affirmé.

De son côté, le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay, a dit qu’il était normal de s’impliquer dans cette campagne de financement. Les Métallos et Centraide Duplessis partagent les mêmes valeurs de solidarité et d’entraide, dit-il.

« On peut être fiers de la contribution record des syndiqué.e.s d’ArcelorMittal qui ont fait preuve de générosité afin de soutenir ceux et celles qui en ont besoin et d’appuyer Centraide et toutes les organisations qui permettent de soutenir les citoyens et citoyennes de notre région », affirme-t-il.