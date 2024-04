Un mandat de grève générale illimitée à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

Les travailleurs qui opèrent le chemin de fer et les installations portuaires à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) se sont donné un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment qu’ils jugeront opportun.

C’est dans une proportion de 99,4 % que les membres de la section locale 6254 du Syndicat des Métallos se sont donné ce mandat de grève.

Les 199 membres assurent notamment le déchargement des trains de minerai en provenance de la mine du Lac Bloom.

Le Syndicat indique que des demandes de concessions de la part de l’employeur sont en cause pour expliquer les difficultés dans les négociations.

« Avec la situation économique et la pénurie de main-d’œuvre, ce n’est pas une période pour des concessions, mais bien pour l’amélioration des conditions de travail. Mais l’employeur persiste à demander des changements majeurs dans les règles d’ancienneté et de promotion, qui vont à l’encontre même du fonctionnement de notre convention. C’est purement idéologique de la part de l’employeur », fait savoir, le président de la section locale 6254, Clément Gonthier.

« On évalue nos options. Une chose est certaine : le message de rejet de la proposition patronale par les membres est très clair. Ils sont prêts à déclencher une grève pour contrer ces demandes de concessions », ajoute de son côté le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

Une reprise des séances de conciliation est prévue dans la semaine du 22 avril.

SFPPN ouverte aux discussions

De son côté, la direction de la SFPPN se dit prête et ouverte à poursuivre les discussions avec la partie syndicale.

« Nous sommes convaincus que nous avons de bonnes propositions et une offre très compétitive pour assurer l’avenir de notre entreprise et de ses employés. Nous avons hâte de pouvoir présenter notre offre dans son entièreté », souligne Louis Gravel, président-directeur général de la SFP Pointe-Noire.

Ce dernier indique que l’actuelle convention est un « un vestige de Cliffs Natural Resources Canada ». Il s’agit de l’entreprise qui opérait une usine de bouletage à Pointe-Noire.

« Le modèle d’affaires a beaucoup changé depuis l’arrivée de la SFPPN qui est un carrefour logistique. On a investi 350 millions dans nos actifs, crée près de 300 emplois et généré 400 millions de retombées pour l’économie régionale. C’est normal que l’on souhaite maintenant moderniser la convention collective afin de s’assurer qu’elle reflète la nouvelle réalité de notre industrie et de demeurer compétitif », ajoute M. Gravel.