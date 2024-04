Les Fêtes de voisins encouragées à Sept-Îles et Port-Cartier

La Table de partenaires en développement social de Sept-Rivières encourage l’organisation des Fêtes des voisins à Sept-Îles et Port-Cartier. Ces activités de plus en plus populaires au Québec permettent de créer des liens de solidarité entre voisins.

Les Fêtes des voisins sont des activités organisées par et pour les citoyens d’une rue ou d’une portion de rue. Que ce soit une activité sportive ou un 5 à 7, l’activité vise à rapprocher les gens d’un même voisinage, afin de tisser des liens.

« Les services en organisation communautaire du CISSS de la Côte-Nord sont disponibles pour soutenir l’organisation de ces fêtes citoyennes, ainsi que le comité Port-Cartier Tissé Serré », mentionne par communiqué Rachel Gagnon, coordonnatrice en développement social à la Table de partenaires en développement social de Sept-Rivières.

Les citoyens qui souhaitent organiser une Fête des voisins pourront consulter un guide réalisé grâce à une collaboration intermunicipale. Les personnes organisatrices doivent inscrire leur événement via le site internet de leur municipalité.