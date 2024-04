Adaptation climatique: plusieurs scénarios pour prévoir le pire

Il «faut travailler sur différentes trajectoires d’adaptation» aux changements climatiques, pas seulement en fonction de ce qui est prévu et souhaitable, mais en fonction du pire.

C’est l’avertissement lancé par le président du Comité consultatif sur les changements climatiques, Alain Webster, qui rappelle que des milliards de dollars et des infrastructures critiques sont en jeu.

Dans une synthèse présentée récemment à la haute fonction publique, le comité a présenté plusieurs scénarios sur les impacts de la hausse des températures dans le sud et le nord du Québec.

Les changements climatiques forcent à revoir notamment la gestion des eaux pluviales, l’aménagement forestier, les mesures contre l’érosion des berges, l’entretien du réseau électrique, etc.

Dans le scénario plausible le moins pire construit à partir des hypothèses du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), la hausse moyenne des températures se limite à 3 degrés Celsius dans le sud du Québec d’ici à 2050 et la hausse des précipitations sera de 5 %.

Dans le nord du Québec, on évoque une hausse de 4,5 degrés Celsius et des précipitations en hausse de 12 %.

Mais si rien n’est fait et que l’exploitation des énergies fossiles se poursuit allègrement, la hausse moyenne des températures dans le sud du Québec sera de 6 degrés et les précipitations de 15 % d’ici à 2100, tandis que dans le Nord ce sera pire. La moyenne des températures grimpera de 10 degrés et les précipitations de 35 %.