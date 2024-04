Championnats provinciaux | La participation des Nord-Côtières M13 est sauvée

Une tuile est lourdement tombée sur Hockey Côte-Nord et son équipe féminine M13 A des Championnats provinciaux lundi soir, à trois jours de la compétition. Sa formation était illégale pour jouer dans cette classe. Au final, quelques filles seront surclassées et les hockeyeuses nord-côtières ne seront pas pleinement brimées.

Tout est bien qui finit quand même bien, mais il s’en est fallu de peu pour que la participation des Nord-Côtières du M13 tombe à l’eau.

Cette équipe, formée principalement de joueuses M13 B et A des associations de hockey mineur de la région pour les Championnats provinciaux, avait eu l’aval de Hockey Québec pour évoluer dans le A. Et ce, même si elle aurait dû être surclassée dans le AA en raison de la présence de filles appartenant à des équipes de A.

Toutefois, dans les derniers jours, une région autre s’est plainte à Hockey Québec, y allant jusqu’à une mise en demeure. La Côte-Nord ne pouvait se rendre à la Coupe Chevrolet qui s’ouvre ce jeudi 11 avril. La réaction de parents ne s’est pas fait attendre sur les réseaux, certains parlant de rêve brisé, de voyage annulé. Ils se désolent de la situation alors que la Côte-Nord n’a pas la même réalité qu’ailleurs, ni le même bassin pour du hockey féminin.

Hockey Côte-Nord aura réussi à trouver un terrain d’entente avec Hockey Québec. Cinq des sept joueuses ayant évolué dans le A cette saison seront surclassées avec le M15. Les entraîneurs du M13 combleront quelques places avec d’autres filles.

Stephan Pelletier, président de Hockey Côte-Nord, comprend la décision de Hockey Québec, qui n’avait pas le choix de traiter la situation en raison de la mise en demeure.

Il dit avoir une bonne entente et une bonne écoute de la part de Hockey Québec

M. Pelletier a aussi salué le travail de son coordonnateur, Jean-Philippe Simard. « Il a bien géré ça. »

Le président de Hockey Côte-Nord est conscient que le dossier a causé du remous et a suscité une vive réaction des parents, surtout à 72 heures du début des championnats.

« C’est dernière minute. Ç’a fait paniquer des parents et des filles. »

Stephan Pelletier, qui en est sa première année à la présidence, sait que la réalité de la Côte-Nord est différente, mais que chacune des régions à la sienne à d’autres niveaux.

« Tout le monde est dans son bocal de mer, a sa réalité, même si les régions comprennent celles des autres. Tous travaillent pour améliorer son sort », a-t-il dit, ravi de la finalité.

« Ce qu’on veut, c’est que les filles vivent une belle expérience. »

De son côté, Hockey Québec a indiqué que la participation de l’équipe M13 de la Côte-Nord allait se faire en concordance avec les règlements en vigueur

Son coordonnateur communications comprend toutefois les enjeux des régions.

« Nous sommes conscients que chaque région a ses particularités et ses défis uniques et ces considérations sont reflétées dans nos règlements. Si les règles actuellement en place sont respectées, le bassin de joueuses permet de former des équipes compétitives dans chacune de ces régions, en concordance avec la règlementation », précise François Lachance.

« Une analyse sera faite régionalement avec différents intervenants du hockey féminin sur la Côte-Nord pour préparer la prochaine saison », a fait savoir le coordonnateur à Hockey Côte-Nord, Jean-Philippe Simard.

Le volet féminin de l’édition 2024 des Championnats provinciaux se tiennent du 11 au 14 avril dans la région du Lac-Saint-Louis. La Côte-Nord sera de la Coupe Chevrolet dans le M11 A, le M13 A et le M15 A.