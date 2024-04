Saison de ski déjà terminée à la Station Gallix

La Station Gallix ne peut rien faire contre Mère Nature. C’est déjà la fin pour 2023-2024 après un début de saison retardée sur les pentes.

Le week-end des 6 et 7 avril aura donc été le dernier de la saison. La direction de la Station Gallix a pris cette décision au vu des conditions météo annoncées cette semaine.

« Les températures remontent et la neige fond peu à peu, rendant les pistes dangereuses et moins accessibles », souligne-t-on.

La saison n’aura pas été facile avec entre autres le bris aux tuyaux alimentant les canons à neige.

Malgré une saison lancée qu’en janvier, le directeur-général de la Station Gallix, Mathieu Gaudreault, voit du positif.

« C’est mieux que je pensais. On n’a pas commencé en force en raison du bris. On se demandait même si on allait être capable d’avoir une saison. On a eu l’appui des villes (Port-Cartier et Sept-Îles) et l’aide des bénévoles. Somme toute, c’est une belle saison », a-t-il fait savoir.

La Station Gallix aura eu 43 jours d’opération, une vingtaine de moins qu’en temps normal, particulièrement avec le fait qu’elle n’a pas été en mesure d’ouvrir dans le temps des Fêtes.

M. Gaudreault souligne que les adeptes de sports de glisse ont tout de même pu profiter de la saison, malgré toutes les circonstances. « Ils sont venus pareils », a-t-il mentionné.

Il chiffre le nombre de membres à près de 400. Déjà, plusieurs ont renouvelé leur abonnement pour le prochain hiver sur les pentes.

Si l’équipe de la Station Gallix n’a pas de contrôle sur Mère Nature, elle veut prendre de l’avance et être prévoyante en vue de la prochaine saison en testant sa machinerie. M. Gaudreault souhaite surtout aucun bris pour sa deuxième année à la direction.

Il veut aussi ramener les activités laissées de côté dans les dernières années. Il a des projets en tête. « Il faut s’attendre à ce qu’il y ait de la vie à la Station. »