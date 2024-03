Un juge a décidé que Pierre Ny St-Amand subira un procès pour meurtres

Un juge de la Cour du Québec ordonne à Pierre Ny St-Amand de subir un procès pour meurtres au premier degré, relativement à la mort de deux enfants lorsqu’un autobus a embouti une garderie à Laval, il y a un an.

Pierre Ny St-Amand, qui a grandi à Sept-Îles, a été arrêté après qu’un autobus de la Société de transport de Laval a embouti une garderie du quartier Sainte-Rose, tuant deux jeunes enfants de cinq et quatre ans et en blessant six autres, le 8 février 2023.

Le juge François Landry, de la Cour du Québec, qui préside l’enquête préliminaire, a rendu cette décision jeudi après avoir entendu les arguments pendant quatre jours cette semaine.

Il a estimé qu’il existe suffisamment de preuves pour que Pierre Ny St-Amand subisse son procès dans cette affaire.

L’ancien chauffeur d’autobus, âgé de 52 ans, sera également jugé sous sept autres chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

Le cas de St-Amand retournera devant les tribunaux le 11 avril.

Une ordonnance de non-publication empêche d’identifier les jeunes victimes et de révéler la preuve présentée cette semaine lors de l’enquête préliminaire, au palais de justice de Saint-Jérôme.