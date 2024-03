Érosion côtière : des travaux d’urgence pour Rio Tinto IOC à Sept-Îles

Rio Tinto IOC doit intervenir en urgence afin de protéger ses infrastructures face à l’érosion côtière, à Sept-Îles. Le phénomène menace la sécurité des employés et met en péril les opérations de la minière.

Rio Tinto IOC craint que l’érosion côtière provoque un affaissement du talus, ce qui pourrait causer un déraillement dans le secteur situé à l’extrémité ouest de la plage Monaghan. Un tel scénario entraînerait un arrêt des opérations, en raison des trains et wagons qui ne pourraient plus circuler.

Des tempêtes survenues en décembre 2023 et en janvier 2024 ont accéléré l’érosion de la berge adjacente à une partie du Chemin des wagonniers, menaçant sa stabilité et celle de la voie ferrée. Le secteur est vulnérable aux tempêtes, en raison des faibles marges de recul (6 à 20 m) et des faibles volumes de matériaux granulaires au niveau de la dune.

« Suite aux événements climatiques extrêmes récents, une intervention immédiate est requise afin de stabiliser le talus. Nous avons ainsi demandé au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCFP) d’accélérer l’approbation de travaux d’urgence, afin de stabiliser le talus et sécuriser nos infrastructures ferroviaires sur cette section de 400 mètres », a affirmé par courriel une porte-parole de la minière.

L’entreprise a finalement obtenu les autorisations nécessaires pour procéder. En attendant l’exécution de ces travaux, la zone a été balisée et un protocole de suivi et d’inspection a été mis en place, afin d’assurer la sécurité du secteur.

Concernant l’échéancier et la nature des travaux, ceux-ci seront communiqués plus tard, indique la minière.

« Nous sommes déterminés à assurer la sécurité de tous les intervenants, tout en préservant nos opérations ferroviaires. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les experts, afin de mettre en place des mesures de protection efficaces et durables contre l’érosion », ajoute Rio Tinto IOC.

La minière avait déjà pour projet de venir protéger ce secteur. Un avis avait été déposé en 2022 au MELCCFP.

Ce projet plus large concerne la protection d’une bande de 1,2 KM de littoral.