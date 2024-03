Congé de Pâques | Ouvert ou fermé?

C’est la fête aux chocolats cette fin de semaine. Qu’en est-il de l’horaire des commerces et autres services pour le long week-end de Pâques?

N’attendez pas à dimanche pour aller à l’épicerie et dans les centres commerciaux (Place de Ville et aux Galeries Montagnaises). Ce sera fermé. Vous pourrez vous tourner vers les dépanneurs et restaurants/bars qui seront ouverts.

Pour les pharmacies, on vous recommande de vous informer avant de vous déplacer, notamment pour une question d’ouverture/fermeture, mais aussi pour des horaires modifiés.

N’allez pas au courrier avant mardi. Les services de Postes Canada sont interrompus pour le long congé.

Pour ce qui est des différents édifices et services municipaux de la Ville de Sept-Îles, à l’exception de l’écocentre, c’est fermé le vendredi 29 mars ainsi que le lundi 1er avril.

L’écocentre sera accessible de 12h à 16h vendredi et lundi. Il sera toutefois fermé samedi et dimanche.

Pour les collectes résidentielles, la municipalité indique qu’il n’y a aucun changement prévu. La collecte des bacs bleus du vendredi et celle des bacs verts du lundi seront effectuées.

Le Centre socio-récréatif et le comptoir temporaire de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre seront ouverts samedi et dimanche jusqu’à 17h. En raison d’un entretien des bassins, le secteur aquatique sera fermé du 29 mars au 1er avril. Les activités régulières y reprendront le 2 avril.

Les arénas Guy Carbonneau et Conrad-Parent seront ouverts samedi et dimanche.

Pour tous les autres endroits, un petit coup de fil s’impose pour être certain de ce qui est ouvert ou pas.