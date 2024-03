Lancement officiel d’un réseau de cinq frigos communautaires dans la MRC de Sept-Rivières

Un réseau de cinq frigos communautaires a été lancé jeudi, par des organismes de la MRC de Sept-Rivières, face aux besoins criants en matière d’aide alimentaire.

Dans un contexte d’augmentation importante du coût de la vie, il est difficile pour bien des gens d’avoir une alimentation saine. Les demandes d’aide alimentaire dans la région sont en hausse et les organismes communautaires constatent que les gens peinent à se nourrir.

« On entend parler des gens qui volent dans les commerces pour se nourrir », dit Emilie Legault, directrice du centre d’hébergement Tipinuaikan. « Récemment, les policiers m’ont contacté, parce qu’une dame avait volé, parce qu’elle avait besoin de manger. C’est la réalité de plusieurs personnes. Les commerçants nous le disent aussi. »

Les frigos communautaires sont un bon moyen de répondre au besoin, tout en apportant des valeurs de conscience sociale. Les citoyens peuvent venir chercher de la nourriture, sans égard au revenu ou à leur situation de vie.

Le CISSS de la Côte-Nord a contribué financièrement pour la promotion du projet. Porlier Express a offert un soutien financier pour les trois prochaines années, pour permettre au réseau de remplir les frigos lorsqu’ils sont vides.

Dons

Divers commerces tels que des restaurants, dépanneurs, épiceries font don de leurs surplus. Les citoyens sont invités à contribuer pour remplir les frigos, pour que tous puissent manger à leur faim.

Vous pouvez donner : fruits et légumes, viande, œufs, produits laitiers, conserves commerciales, denrées sèches. Les dons de repas préparés sont aussi acceptés. Vous devez identifier le contenu sur le couvercle du contenant et y inscrire la date.

Pour éviter de gaspiller de la nourriture tout en aidant les gens, vous pouvez apporter aux frigos les restes après une fête, un gros événement, une réunion, etc. Aussi, si vous prévoyez partir en voyage plusieurs jours, vous pouvez aller y porter vos aliments périssables, plutôt que de devoir les jeter à votre retour.

Liste des frigos :

– Centre d’intervention le Rond-Point (sur les heures d’ouverture)

– Centre d’hébergement Tipinuaikan (sur les heures d’ouverture et une friperie est disponible)

– Transit Sept-Îles (de 10 h à 22 h)

– Hommes Sept-Îls (sur les heures d’ouverture)

– La Maison de la Famille de Port-Cartier (24 h/24)

Saviez-vous que…

Le coût du panier d’épicerie pour une personne seule à Sept-Îles revient en moyenne à 7 083 $ par année. Il s’agit de 530 $ de plus qu’au Saguenay et de 769 $ de plus que Montréal.

* Données de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques