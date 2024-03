Ils pédaleront pour Rio Tinto au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie

Il n’y a pas que l’Italie qui attend Nathalie Germain et Ghislain Boisvert comme aventure de vélo, dans les mois à venir.

Après avoir déjà pris part à la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, les Septiliens vivront le 1 000 km de l’événement pour une première fois, du 14 au 16 juin, avec comme coéquipiers Stéphane Lalancette, Judith Leclerc et Steve Plante. L’équipe est jumelée à l’école Mgr Blanche pour sa récolte de dons (www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites — Rio Tinto — Minerai de fer).

L’édition 2024 aura comme point de départ et d’arrivée l’Université Laval. La nouvelle formule ne sera pas plus reposante que les anciennes. Il y a encore plus de dénivelés, avec notamment une étape vers Baie-Saint-Paul.

Après des essais infructueux dans les dernières années, la perche tendue par Nathalie Germain « a finalement attrapé le poisson au bout ». Rio Tinto commanditera leur participation. Une quinzaine de personnes d’IOC feront aussi la Boucle avec les cyclistes du 1 000 km.

L’équipe septilienne sera parmi les premières à la ligne de départ du 1 000 km.

« Le 1 000 km, c’est un défi, plus mental que physique », soutient Nathalie Germain. « Il y a la fatigue, tu dors moins, tu roules de jour, de nuit et il y a la météo. Physiquement, on s’est arrangé pour le faire », assure Ghislain Boisvert.

Ils n’ont toutefois jamais roulé de 200 à 250 km dans une même journée, ce qu’ils auront à faire au moins une fois.

Au total des trois jours, les cyclistes de l’équipe Rio Tinto – Minerai de fer rouleront de 500 à 600 km chacun.