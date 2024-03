Sondage Léger: dégringolade de la CAQ et gouvernement majoritaire du PQ

La dégringolade du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans les intentions de vote des Québécois se poursuit, selon un sondage de la firme Léger qui ajoute que le Parti québécois (PQ) peut désormais aspirer à former un gouvernement majoritaire.

Le sondage publié mercredi par des médias d’information de Québecor précise que si des élections générales avaient eu lieu entre les 15 et 18 mars, la PQ aurait récolté 34 % de la faveur populaire, devant la CAQ qui n’amasse plus que 22 % des appuis des Québécois, trois points de pourcentage de moins que le sondage réalisé un mois plus tôt.

Léger ajoute que la CAQ a perdu 19 points dans la faveur populaire depuis les élections de l’automne 2022 qui l’ont reportée au pouvoir.

Puisque le Parti québécois récolte l’appui de 42 % des répondants francophones, il est envisageable qu’il dirige un gouvernement majoritaire, d’après le sondeur.

Québec solidaire (QS) est en troisième place dans les intentions de vote, avec 18 % de la faveur, devant le Parti libéral (PLQ) à 14 % et le Parti conservateur (PCQ) à 10 %.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est perçu par 32 % des répondants comme étant le meilleur premier ministre potentiel, devant le caquiste François Legault, à 15 %, et le chef de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, à 14 %.

Le sondage a été réalisé quelques jours après le dépôt du budget du ministre des Finances Eric Girard, le 12 mars, qui comporte un déficit record de 11 milliards $. Parmi les répondants, 58 % affirment qu’il s’agit d’un mauvais ou d’un très mauvais budget.

L’enquête de la firme Léger a été menée en ligne auprès de 1033 Québécois âgés de 18 ans ou plus.