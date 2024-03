200 000$ pour des ateliers d’initiation à la technologie pour les jeunes de Sept-Rivières

Des ateliers d’initiation à la technologie seront offerts par le Cégep de Sept-Îles et l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) pour les jeunes des écoles de la MRC de Sept-Rivières.

Cette initiative est rendue possible par l’obtention d’une subvention de 197 800$ de la part du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dans le cadre du programme NovaScience.

Le projet sera sous la responsabilité de Mariya Dimitrova, chercheuse au Cégep de Sept-Îles et l’ITMI. Des élèves du collège développeront et animeront des ateliers d’initiation à la technologie. Les jeunes pourront développer leurs connaissances dans les domaines de l’électronique, de la conception 3D, de l’impression 3D et de l’énergétique écoresponsable.

Les activités permettront à la jeune relève de découvrir la technologie de manière amusante, renforçant ainsi leur persévérance scolaire et leur sentiment de compétence, indique le Cégep par voie de communiqué.

En plus des ateliers, deux compétitions en lien avec les technologies seront organisées annuellement.

Le Cégep espère que ce projet permettra de faire émerger des « petits avertis dans le domaine de la technologie qui seront préparés et orientés vers les métiers disponibles dans la région industrielle qu’est la Côte-Nord. »