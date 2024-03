Code électoral : une autre manifestation dans les bureaux d’ITUM

Une dizaine de personnes sont rassemblées dans l’entrée des bureaux de ITUM, depuis mercredi matin. Ils demandent une date pour une assemblée, en vue de l’ouverture du Code électoral de la communauté.

Les manifestants réclament à ITUM de démarrer le processus, avec l’annonce d’une assemblée générale. Ils n’en sont pas à leur premier moyen de pression pour faire bouger les choses. Les demandeurs s’étaient aussi présentés dans les bureaux d’ITUM le 1er mars, pour réclamer des explications.

Denise Jourdain, une demanderesse de l’ouverture du Code électoral, occupe l’entrée des Bureaux de ITUM.

« À la réunion du 28 février 2024, on nous a dit que nous aurions des nouvelles après la semaine de relâche. Une semaine et demie après le congé, nous n’avons toujours pas de date », déplore-t-elle.

Jacques-Alex Shantesh Jourdain, un autre des demandeurs, assure vouloir rester dans les bureaux jusqu’à l’annonce d’une date d’assemblée.

« Une réunion de ITUM, se tient aujourd’hui (mercredi). On nous a rencontrés ce matin dans l’entrée. Le conseiller, Jonathan St-Onge et Normand Ambroise, le directeur général. On nous dit que l’on est à un point de l’ordre du jour », a-t-il expliqué.

Jusqu’ici, ITUM n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevues.

Rappelons que pour ouvrir le Code électoral et y proposer des modifications, un ou des électeur(s) doivent recevoir l’appui d’au moins 100 électeurs, et ce, 6 mois avant la date de la prochaine élection. Jacques-Alex Shantesh Jourdain et d’autres membres de la communauté ont effectué cet exercice.